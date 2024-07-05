"Доброго вечора, я не з ТЦК": військові почали помічати свої авто на фоні масових підпалів (фото)

На фоні останніх новин — не дивина

У світлі останніх подій військові в Україні почали маркувати свої автомобілі написами "Доброго вечора, я не з ТЦК". Це реакція на хвилю підпалів транспортних засобів, що належать військовослужбовцям.

У Дніпрі з'явилися фотографії камуфльованої машини з таким написом. Відповідні фото поширюють у місцевих телеграм-каналах. Подібні авто зазвичай використовують співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Ситуація загострилася після низки інцидентів у різних містах України. В Одесі на вулиці Заболотного згоріло дві машини військових протягом тижня. Одна з них належала 47-річній начальниці медичної бригади.

У Кам'янському Дніпропетровської області також зафіксовано підпал автомобіля військовослужбовця. Міський голова Андрій Білоусов рішуче засудив ці дії, наголосивши на важливості єдності фронту та тилу.

Він запевнив, що правоохоронці докладають усіх зусиль для пошуку винних. Міський голова попередив про суворе покарання за такі злочини.

Варто зазначити, що випадки підпалів військових автомобілів почастішали з початку червня. 10 червня в Одесі серед білого дня підпалили машину бойового медика з роти медичної евакуації. Того ж дня о 5 ранку було зафіксовано ще один підпал автомобіля з військовими номерами.

Експерти вважають, що ці інциденти можуть бути спробами дестабілізації ситуації в країні та підриву бойового духу захисників. Вони закликають громадян бути пильними та повідомляти правоохоронцям про підозрілу активність.

Ця ситуація підкреслює важливість інформаційної роботи та комунікації між військовими та цивільним населенням. Експерти радять проводити більше роз'яснювальних кампаній щодо ролі різних підрозділів у обороні країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві підліток з матір'ю підпалювали машини військових. Згодом з'ясувалось, що вони працювали на росіян.