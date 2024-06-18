Росія запустила хвилю підпалів в Україні? В Одесі горіло чергове авто військових, що відомо (відео)

Це вже не перший подібний випадок

В Одесі в ніч проти 18 червня підпалили автомобіль. Найімовірніше, він належав військовим. І це вже не перший подібний випадок.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відповідне відео. За їхніми даними, машину використовували наші військові. До речі, на відеоролику з місця подій справді можна побачити, що автомобіль пофарбований у колір хакі, а також має знаки розпізнавання, якими на фронті позначають себе Сили оборони.

У самому відео вказується, що невідомий закинув щось під машину, після чого пролунав гучний звук і почалася пожежа. Нападник встиг втекти з місця злочину. Ступінь пошкодження автомобіля наразі невідома. На кадрах видно, що вогонь палав у моторному відділенні.

Варто зазначити, що раніше такі підпали вже траплялися в Одесі. Тиждень тому там палав бус бойового медика. Також аналогічний випадок трапився і в Дніпрі.

За словами депутата Одеської міськради Андрія Вагапова, росіяни створили телеграм-канал, у якому за гроші замовляють підпал та фотографування військової техніки. Поліція вже затримала кількох виконавців попередніх підпалів. Місцеві пабліки стверджують, що до злочинів також залучаються школярі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї вигадали складну схему і залишили без авто військових "на нулі".