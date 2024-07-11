Недорогий електрокар від Geely та Volvo матиме запас ходу 700 км: коли він з’явиться в Україні

Geely та Volvo створили потужний та стильний електрокар

Китайський автовиробник Zeekr, який є брендом спільного володіння Geely та Volvo, представив свою нову модель — електричний позашляховик 7X. Цей автомобіль, що є родичем седана Zeekr 007. Він має конкурувати з популярною Tesla Model Y.

Компанія Zeekr, яка нещодавно успішно вийшла на біржу в Нью-Йорку, демонструє значне зростання продажів у Китаї. Зокрема, вона поставила на ринок понад 87 000 автомобілів за перше півріччя. Проте, непослідовність у назвах моделей викликає певне непорозуміння серед покупців. 7X, кросовер довжиною 4,8 м, доповнює різноманітну лінійку Zeekr, до якої входять ліфтбек 001, мінівен 009, кросовер X та седан 007. Про це повідомляє Аrenaev.

Zeekr 007: технічні характеристики

Zeekr 7X базується на платформі Geely PMA2+, яка є модифікацією архітектури SEA. Він дещо перевершує Model Y за розмірами. Дизайн автомобіля, виконаний у стилі "Прихована енергія", включає унікальний інтерактивний екран на всю ширину передньої частини.

Базова версія 7X оснащується LFP-акумулятором Geely "Golden Brick" та системою на 800 В, що забезпечує зарядку на 500 км пробігу за 15 хвилин. Преміальні комплектації отримають батарею NMC від CATL, що забезпечить запас ходу до 700 км. Очікується, що варіанти трансмісії будуть аналогічні седану 007, з конфігураціями заднього та повного приводу.

Zeekr 7X з'явиться на китайському ринку до кінця року за ціною від 240 000 до 350 000 юанів (приблизно 30 800 — 44 700 євро). Це ставить його в пряму конкуренцію з Tesla Model Y, Li Auto L6, Onvo L60, BYD Sea Lion 07 та іншими моделями на китайському ринку електромобілів.

Хоча планується вихід 7X на європейський ринок, можливо, модель отримає нову назву, оскільки BMW може висловити невдоволення через схожість з назвою свого X7.

Варто зазначити, що цей автомобіль буде експортуватися в Україну дилером Volvo, на відміну від інших китайських електрокарів, які експортуються за допомогою так званого "сірого імпорту". Постачання в Україну розпочнуться після офіційного оголошення дилера.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явились офіційні зображення Zeekr Mix. Екстер'єр авто розробляв ексдизайнер Bentley.