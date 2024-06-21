Буде новим бестселером: Xiaomi уже тестує свій новий кросовер (фото)

Автомобіль від Xiaomi також може стати бестселлером

Фотошпигуни зафіксували на знімках перший SUV від Xiaomi, який, ймовірно, проходить тестування на дорогах Китаю. Це наступний крок після вдалого запуску Xiaomi SU7, який виявився справжнім бестселером. Модель продається дуже добре — 8646 штук лише за травень.

Новий автомобіль, відомий під кодовою назвою MX11, як очікується, буде представлений публіці у 2025 році. Про це пише Сarnewschina, посилаючись на свої джерела.

Яким буде новий кросовер від Xiaomi

Плавна лінія даху, що тягнеться до корми, натякає на формат SUV-купе. Дизайнерські елементи, такі як бокові дзеркала, камери на бортах, жовті гальмівні супорти, колеса з п'ятьма спицями та відкритий задній ліхтар, перегукуються з Xiaomi SU7, підкреслюючи єдність стилю бренду.

Раніше CEO Xiaomi Лей Цзюнь заявляв, що їхній перший автомобіль стане "омріяним транспортом" для широкого загалу. Адже Xiaomi SU7 отримав дизайн, натхненним Porsche та McLaren. Новий MX11 на шпигунських знімках зберігає риси Xiaomi SU7, та профіль більше нагадує Ferrari Purosangue. Можливо, це ще один "автомобіль мрії", який Xiaomi створить для пересічного споживача.

Це можна розглядати як продовження стратегії Xiaomi у виробництві смартфонів — створення "вбивць флагманів", які пропонують 80% функціоналу конкурентів за 30% їхньої ціни.

На цей час конкретики про Xiaomi MX11 небагато. Однак з'явилися чутки про третю модель авто від Xiaomi. Очікується, що цей майбутній автомобіль використовуватиме доступні акумулятори від Sunwoda. Його випуск планується на 2026 рік з орієнтовною вартістю близько 150 000 юанів (21 000 доларів США).

Xiaomi швидко набирає обертів серед новачків на ринку електромобілів Китаю. Компанія поставила свій 20 000-й автомобіль 13 червня, лише через два з половиною місяці після запуску моделі 28 березня. На тлі шаленого попиту компанія розраховує доставити 120 000 одиниць авто протягом 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що новий автомобіль Xiaomi потужніший та швидший за суперкари. Це справжній головний біль для Ілона Маска та інших виробників елітних авто.