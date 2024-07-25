Крихітний електрокар стає шалено популярним в Європі: секрет не лише в ціні (фото, відео)

Революційний електромобіль SWAPA ZIP підкорює Європу

Компактний електромобіль SWAPA ZIP, розроблений сінгапурською компанією SWAPA, стає надзвичайно популярним в Європі. Хоча офіційна презентація моделі відбулася в листопаді 2023 року на міжнародному ярмарку велосипедів та мотоциклів EICMA.

З ціною менш як 15 000 євро, SWAPA ZIP може стати найбільш доступним варіантом для широкого кола споживачів, які прагнуть до екологічного та економічного способу пересування містом.

SWAPA ZIP: особливості

Цей інноваційний електрокар поєднує в собі комфорт автомобіля та маневреність скутера, пропонуючи унікальне рішення для жителів мегаполісів. SWAPA ZIP належить до категорії мікроавтомобілів EU L6E, що дозволяє керувати ним з 14 років у деяких європейських країнах. Двомісний салон з розташуванням сидінь один за одним забезпечує комфорт як для водія, так і для пасажира.

SWAPA ZIP: технічні характеристики

Особливу увагу розробники приділили безпеці та зручності користування. Високоміцні матеріали конструкції та триточкові ремені безпеки гарантують високий рівень захисту. А система "Touch-Parking" дозволяє паркувати ZIP на місцях, зазвичай призначених для скутерів.

Технічні характеристики вражають своєю ефективністю за такого розміру:

максимальна швидкість – 45 км/год,

запас ходу – до 100 км у міському циклі,

час зарядки – приблизно 3,5 години.

Інноваційна система змінних літій-іонних акумуляторів дає можливість заряджати їх вдома, в гаражі або на громадських зарядних станціях. Це значно підвищує зручність експлуатації та розв'язує проблему тривалого часу зарядки. Інтер'єр SWAPA ZIP оснащений великим сенсорним екраном для керування навігацією, розважальними функціями та налаштуваннями автомобіля.

Виробник позиціює цей електрокар як інноваційне рішення для міських поїздок. Завдяки поєднанню комфорту, доступності, передових технологій і екологічного дизайну, він може стати чудовою альтернативою традиційним автомобілям.

Раніше "Телеграф" писав, Geely та Volvo випускають навий електрокар. Модель обіцяє приголомшливий запас ходу.