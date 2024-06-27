Показали новий електрокар Xiaomi: він схожий на Ferrari Purosangue, але у 40 разів дешевший

Xiaomi MX11 буде купе-кросовером

Китайський технологічний гігант Xiaomi готує сенсацію на ринку електромобілів. Компанія розробляє новий електричний кросовер MX11.

Попри те, що офіційної інформації немає, він вже встиг наробити галасу в автомобільному світі. Про це пише Carnewschina.

Xiaomi MX11: що відомо про купе-кросовер

Перші комп'ютерні зображення новинки, створені на основі шпигунських фото, вразили експертів. Багато хто порівнює дизайн MX11 з розкішним Ferrari Purosangue. Але є одна суттєва відмінність – ціна. Очікується, що електрокар від Xiaomi буде приблизно у 40 разів дешевшим за італійського конкурента. До слова, Ferrari Purosangue 2024 року випуску коштує близько 860 тисяч євро.

MX11 збудують на тій же платформі, що й седан SU7. Новинка отримає кузов у стилі купе-кросовер, що має привабити молоду аудиторію. При цьому інженери обіцяють просторий салон, особливо для пасажирів заднього ряду, та місткий багажник.

Хоча ціна MX11 буде вищою за SU7, Xiaomi планує зробити її конкурентоспроможною порівняно з Tesla Model Y. Крім того, китайський електрокар кине виклик Ford Mustang Mach-E, Denza N7 та IM LS6.

Xiaomi не зупиняється на MX11. В планах компанії – випуск бюджетної моделі під кодовою назвою "Kunlun" вартістю близько 20 000 доларів. Амбіції Xiaomi вражають: за 15-20 років вони прагнуть увійти до п'ятірки найбільших автовиробників світу.

Перший MX11 може з'явитися на дорогах вже на початку 2025 року. Схоже, що світовий автопром чекають цікаві часи, а покупці отримають ще більший вибір електромобілів на будь-який смак і гаманець.

Раніше "Телеграф" писав про те, що дешевий електрокар Xiaomi Su7 розійшовся шаленим тиражем. Усього за 28 днів після запуску продали понад 75 тисяч екземплярів.