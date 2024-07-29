Этот китайский электрокар можно продать дороже, чем покупали: понадобится украинским водителям

Мало того, что его безумно раскупают, так еще несколько тысяч можно заработать

В мире автомобильной индустрии появился новый феномен, сделавший настоящий фурор на рынке. Речь идет о китайском электрокаре Xiaomi SU7.

Этот автомобиль не только поражает техническими характеристиками, но и демонстрирует уникальную тенденцию: его стоимость растет после покупки. И это единственный китайский автомобиль, который можно выгодно перепродать попользовавшись. По данным CarNewsChina, владельцы б/у моделей могут продать их дороже, чем стоит новая машина в салоне. Такая ситуация сложилась из-за дефицита новых автомобилей этой модели.

Конкретные примеры

На китайских онлайн-площадках можно найти Xiaomi SU7 Max с пробегом 600 км по цене $47,2 тыс. Еще один вариант – автомобиль, проехавший 1900 км, предлагают за $46 тыс. При этом стоимость нового SU7 Max в автосалоне составляет $41,5 тыс. Эти цифры ярко иллюстрируют, насколько высок спрос на эту модель.

Причины популярности

Xiaomi SU7 стал рекордсменом по сохранению остаточной стоимости посреди электромобилей. Это объясняется несколькими факторами: инновационные технологии, высокое качество исполнения и ограниченное количество выпускаемых автомобилей. Кроме того, бренд Xiaomi, известный своей электроникой, внушает доверие у потребителей.

Технические особенности Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 – это электрический седан премиумкласса, разработанный китайской компанией Xiaomi. Автомобиль оснащен мощным электродвигателем и современной батареей, обеспечивающей огромный запас хода (около 800 км). Интерьер отличается высокотехнологичной оснасткой, например, имеет большой сенсорный дисплей и системой автопилота. А дизайн SU7 – это сочетание элегантности с аэродинамической эффективностью.

Напомним, также ранее "Телеграф" писал о том, что Xiaomi уже тестирует свой новый кроссовер. Он также будет бестселлером.