Мінус 50 км запасу ходу: електрокари в Україні не можуть впоратись зі спекою (відео)

Літо в Україні створює серйозні проблеми для власників електрокарів

Власники електромобілів в Україні зіткнулися з серйозними викликами через аномальну спеку, що спостерігається останнім часом. Одна з найбільших проблем — значне зменшення запасу ходу електрокарів в умовах високих температур і неможливість нормально їх зарядити.

Дійсно, температура цими днями побила всі можливі рекорди. А в соціальній мережі водій скаржиться, що запас ходу в електрокарі миттєво падає на 50 км при увімкненні кондиціонера. Адже в таку спеку енергія також витрачається на охолодження батареї.

Отже, екстремальна спека дійсно істотно впливає на поведінку батареї електрокарів. Свого часу експерти Recurrent Auto проаналізували показники акумуляторів 7,5 тис. машин і встановили, що при температурі повітря 27 градусів за Цельсієм запас ходу знижується відносно максимального майже на 2,8%, за 32 градусів – на 5%, а за 38 градусів падіння може досягати 31%.

Проблема посилюється недостатньо розвиненою інфраструктурою зарядних станцій в Україні. Хоча кількість електрозаправок поступово зростає, їх все ще не вистачає для комфортного користування електромобілями, особливо в умовах постійних відключень електроенергії.

На відео присутня ненормативна лексика

Експерти радять власникам електрокарів паркуватися в тіні чи гаражі, попередньо охолоджувати салон під час зарядки. Маршрути також варто оптимізувати з урахуванням розташування зарядних станцій для збереження заряду батареї в спекотну погоду.

Раніше "Телеграф" писав, що електромобілі виявились не такими надійними, як здавалось спершу. На практиці вони поки що мають більше проблем порівняно зі звичайними автомобілями.