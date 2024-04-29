Власники машин Xiaomі шалено лютують: преміальні електрокари розвалюються на ходу (відео)

Ціна електрокара складає від 29 тисяч доларів

Власники електрокарів від Xiaomi масово діляться своїми негативними враженнями в Мережі. За останніми повідомленнями, преміальні електрокари цієї компанії несподівано виявилися вкрай неякісними.

Зокрема, відео, яке розходиться в Мережі, показує момент, коли крило автомобіля, який щойно вийшов на дорогу, відлітає на ходу. Його опублікував у соцмережі Instagram автомобільний ентузіаст Сергій Лесневський.

Це викликало хвилю обурення серед власників і призвело до серйозних питань щодо безпеки цих електрокарів. Хоча від Xiaomi часто очікують високоякісні продукти, подібні інциденти показують, що інколи страшилки про китайську якість є реальними.

Що відомо про електрокар Xiaomi

Новий електричний седан має цікаві фари з унікальною адаптивною конструкцією ADB, які автоматично регулюються залежно від освітленості дороги. Це не лише підвищує безпеку на дорозі, а й забезпечує комфорт водію під час подорожей у різних умовах.

Ручка дверей цього автомобіля напівприхована, що додає аеродинамічності, а також забезпечує зручність у використанні навіть у морозну погоду. Салон має кілька варіантів кольорів, а фізичні та сенсорні кнопки, спортивні сидіння та аудіосистема додають відчуття комфорту та елегантності.

Під капотом цього автомобіля розміщені два мотори, які разом забезпечують дивовижну потужність у 673 кінських силах та крутний момент у 838 Нм. Це робить його одним із найпотужніших електричних седанів на ринку.

Що стосується швидкості, цей електромобіль може розганятися до сотні всього за 2,78 секунди, що швидше за більшість популярних суперкарів. Максимальна швидкість обмежена на позначці 275 кілометрів за годину.

Та найбільше електрокар Xiaomi купують через запас ходу, який становить понад 800 кілометрів. А завдяки швидкій зарядці на 800 В за всього 5 хвилин можна поповнити енергію для подорожі на 200 кілометрів, а за 15 хвилин — на понад 500 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що Range Rover Electric 2024 показали на перших фото. Він був показаний абсолютно незамаскованим, щоб підкреслити якість збірки початкових прототипів.