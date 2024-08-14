Якщо ви помітили цей симптом, значить система охолодження авто скоро "помре"

Це основна ознака проблем із радіаторами

Радіатор — це важливий компонент системи охолодження вашого автомобіля, і їх правильне функціонування критично важливе для запобігання перегріву двигуна. Але, як показує практика, багато водіїв не приділяють йому достатньої уваги.

Радіатори можуть мати до п’яти секцій, що розташовані одна за одною й утворюють термопакет. Якщо одна з них забивається брудом, пилом або комахами, це може негативно вплинути на теплообмін всієї системи. В результаті двигун почне перегріватися, що призведе до серйозних поломок та дорогого ремонту.

Ознаки проблем із радіаторами

Однією з основних ознак засмічення радіатора є часте вмикання вентилятора, особливо в прохолодну погоду. Якщо ви помітили це, то краще провести повне очищення радіаторів, у такому разі необхідно демонтувати їх і промити кожен окремо.

Якщо стрілка температури двигуна підіймається вище за норму без видимих причин, це також може вказувати на проблеми з радіатором. Періодично оглядайте радіатори щодо забруднень. Якщо ви помітили накопичення бруду, краще відразу звернутися до сервісу.

Як захистити радіатор від забруднень

Якщо ви часто їздите запиленими або брудними дорогами, краще вжити заходів для захисту радіаторів від бруду. По-перше, встановлення спеціальної сітки в решітці радіатора або бампері допоможе запобігти потраплянню пилу та сміття всередину, що значно спростить догляд надалі. По-друге, не забувайте регулярно мити автомобіль, особливо перед тривалими поїздками. Це дозволить видалити забруднення із зовнішніх поверхонь і запобігти їхньому попаданню в радіатори.

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