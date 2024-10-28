Потрійна ДТП в Ужгороді: позашляховик влетів у дві машини (відео)

Одна з машин знесла дерево

В Ужгороді на перехресті автомобілі Škoda та Range Rover спровокували потрійне зіткнення. Інформації про постраждалих внаслідок ДТП немає.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український журналіст Віталій Глагола. Він також опублікував відео з місця події.

Зазначається, що ДТП сталася на перехресті вулиць Загорської та Закарпатської. Автомобіль марки Škoda зіткнувся з Range Rover, внаслідок чого позашляховик втратив контроль і врізався в третю машину, яка стояла далі.

На кадрах видно, що транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. При цьому інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Синельниківському районі на Дніпропетровщині на трасі "Стрий — Знам’янка — Луганськ — Ізварино", вночі 28 жовтня сталася ДТП. Відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія легковика затиснуло у понівеченому авто. На місце події прибули співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло 51-річного чоловіка. Рятувальники повідомили, що на той момент постраждалий не дихав.