Тройное ДТП в Ужгороде: внедорожник влетел в две машины (видео)

Одна из машин снесла дерево

В Ужгороде на перекрестке автомобили Škoda и Range Rover спровоцировали тройное столкновение. Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский журналист Виталий Глагола. Он также опубликовал видео с места происшествия.

Отмечается, что ДТП случилось на перекрестке улиц Загорской и Закарпатской. Автомобиль марки Škoda столкнулся с Range Rover, в результате внедорожник потерял контроль и врезался в третью машину, которая стояла дальше.

На кадрах видно, что транспортные средства получили механические повреждения. При этом, информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Синельниковском районе на Днепропетровщине на трассе "Стрый — Знаменка — Луганск — Изварино", ночью 28 октября произошло ДТП. Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия водителя легковушки зажало в изуродованном авто. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело 51-летнего мужчины. Спасатели сообщили, что пострадавший на тот момент не дышал.