Скільки коштують "блатні" номери авто і хто їх купує

За круті номерні знаки треба буде заплатити чимало

У світі авто існує особлива категорія водіїв, для яких престижність транспортного засобу вимірюється не лише маркою машини чи її технічними характеристиками. Для них не менш важливим є і номерний знак.

Якщо дорогі позашляховики та представницькі седани вже нікого не дивують, то унікальний номер досі може викликати здивування. Розповідаємо, скільки коштують найдорожчі номерні знаки в Україні і хто їх обирає.

Найдорожчими, за офіційними даними Головного сервісного центру МВС, вважаються послідовні комбінації від 0001 до 0009. Зокрема, номери 0001 та 0007 коштують 96 тисяч гривень. Решта послідовних номерів, наприклад 0002, оцінюються в 60 тисяч гривень. Винятком став номер 0006, вартість якого становить 12 тисяч гривень. Імовірно, це пов'язано з тим, що число 6 має неоднозначну репутацію в середовищі водіїв.

Цікаво, що у 2023 році попит на унікальні номерні знаки значно зріс. За даними аналітиків, у серпні та жовтні було зареєстровано близько 800 нових та імпортованих автомобілів з особливими номерами.

Найпопулярнішими стали номери з цифрою 7. За період з січня по жовтень зареєстровано 145 таких номерів, що на 50% більше порівняно з 2021 роком. Друге місце посіла комбінація 9999 — 123 реєстрації проти 80 у 2021 році.

Традиційно елітними вважаються номери 7777, 0001 та 8888. Кожен з них має понад 200 реєстрацій, хоча це менше, ніж у попередні роки. Експерти пов'язують це з обмеженою кількістю таких номерів.

Хто саме купує такі номери? Здебільшого це забезпечені люди, які прагнуть підкреслити свій соціальний статус або просто мають бажання виділитися серед інших автомобілістів.

Аби дізнатися про наявність бажаного номера, потрібно звернутися до регіонального сервісного центру. Кожен охочий може придбати собі унікальний номерний знак за умови наявності та готовності сплатити.

Раніше "Телеграф" також писав, що одна з країн ЄС вводить нові правила для українців з авто. Особи, які проживають у країні понад 1 рік мають отримати німецькі номери та сплатити митний збір.