Світлофори в Україні дійсно змінять колір: що кажуть у поліції

В Інтернеті почали розповсюджувати інформацію про те, що в Україні зміняться кольори світлофорів.

Світлофори на українських дорогах змінять колір. Фахівці оновлюють державний стандарт, щоб наблизити вітчизняні правила до європейських норм.

Нова редакція ДСТУ 4092:2024 передбачає низку важливих удосконалень. Головна мета — зробити дорожній рух більш безпечним та зручним для всіх учасників руху. Інформацію про це підтвердив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Основні нововведення торкнуться зовнішнього вигляду та функціональності світлофорів. Зокрема, з'являться шевронні стрілки на лінзах, які полегшать сприйняття сигналів водіями. Зелений сигнал стане більш насиченим, але принципово не зміниться. Замість зеленого він буде скоріш смарагдовим.

Значних змін зазнають велосипедні світлофори. Для велодоріжок передбачені спеціальні лінзи розміром 100 та 200 мм з чіткою піктограмою велосипеда. З'являться також суміщені велопішохідні світлофори. Важливою новацією стане впровадження таймерів зворотного відліку. Такі таймери будуть на пішохідних, транспортних та велосипедних світлофорах, що підвищить передбачуваність дорожнього руху.

Фахівці наголошують: мова не йде про негайну заміну всіх існуючих світлофорів. Нові стандарти застосовуватимуться під час реконструкцій та будівництва доріг.

Зміни плануються з 1 травня 2025 року. Вони є частиною послідовної роботи з адаптації українських транспортних стандартів до європейських вимог.

Раніше "Телеграф" також писав, чи працюватимуть світлофори у Києві під час блекаутів. У столиці встановлюють точки резервного живлення.