В Украине появятся платные дороги: с чем это связано и сколько стоит проезд по дорогам в ЕС

Украина вплотную приблизилась к внедрению европейской модели автомобильных дорог

В Украине хотят внедрить систему платных автомобильных дорог. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач во время мероприятия от ЭВА.

Введение платных дорог является одним из требований ЕС в контексте европейской интеграции Украины, отметил он. В настоящее время в правительстве уже наработан соответствующий законопроект, находящийся на стадии внедрения.

Анализ транспортных потоков

Специалисты проводят подробное исследование интенсивности движения на шести основных автомобильных маршрутах страны. Цель этого анализа – оценить целесообразность и подготовить механизмы запуска платных дорог.

Перспективы развития

"Рано или поздно платные дороги все равно будут", — подчеркнул Сергей Деркач. По его словам, уже ведутся переговоры с инвесторами, в том числе с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Окончательное решение о внедрении платных дорог будет принято по завершении анализа транспортных потоков.

Цены на платные дороги в ЕС

"Телеграф" проанализировал цены на платные дороги в Каинах ЕС. Они включают ключевые транспортные маршруты, а стоимость проезда по этим дорогам существенно варьируется в зависимости от страны и категории дороги.

Чехия

В Чехии действует система виньеток для легковых автомобилей до 3,5 тонн. Стоимость зависит от срока действия:

10-дневная виньетка: 310 чешских крон (~12,5 евро);

30-дневная виньетка: 440 чешских крон (~18 евро);

Годовая виньетка: 1500 чешских крон (~60,5 евро).

Польша

Польша располагает разветвленной системой платных дорог. Интересно, что с сентября 2023 г. некоторые участки автомагистралей A1 и A2 стали бесплатными для легковых автомобилей и мотоциклов.

Для грузовиков действует система электронной оплаты e-TOLL, которая автоматически начисляет плату за пройденное расстояние.

Норвегия

Норвегия известна большим количеством платных инфраструктурных объектов. Например:

Проезд экспрессной автострадой E6: 30-100 норвежских крон (~2,50-8,50 евро)

Тоннель Лосфиорден: 30-50 норвежских крон (~2,60-4,30 евро)

Оплата производится преимущественно через электронную систему AutoPASS.

Франция

Почти все французские скоростные трассы (autoroutes) платные. Примеры стоимости:

A1 (Париж — Лилль): ~17-20 евро за 210 км;

A10 (Париж – Бордо): ~55-60 евро за 580 км.

Германия

Для легковых автомобилей проезд по автобанам бесплатный. Но есть важные нюансы:

Грузовики свыше 7,5 тонн оплачивают систему Toll Collect;

Действуют экологические зоны с ограничениями на въезд;

Некоторые туннели имеют дополнительную плату.

Италия

В Италии тариф зависит от пройденного расстояния:

A1 (Милан — Рим): ~48-55 евро за 570 км;

Средняя стоимость: 7-9 евро за 100 км.

Платные дороги – обычная практика в Европе. Стоимость проезда зависит от страны, маршрута и типа транспортного средства. Сейчас и Украина двигается к европейской модели содержания автомобильных дорог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что светофоры на украинских дорогах изменят цвет. Специалисты обновляют государственный стандарт, чтобы приблизить отечественные правила к европейским нормам.