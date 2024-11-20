Shell нишком продала бізнес в Україні: кому дістануться 120 АЗС

Активи продали компанії, що відома своєю агресивною ціновою політикою

Shell завершує продаж свого українського бізнесу компанії "Укрнафта". Процес передачі активів, які раніше ВАКС відмовився передати у власність України, розпочався влітку 2024 року та відзначився безпрецедентною конфіденційністю — навіть топменеджмент українського офісу Shell не був поінформований про майбутні зміни.

На це звернув увагу експерт паливного ринку Сергій Куюн. За словами директора консалтингової компанії А-95, сума угоди за 51% у спільному підприємстві "Альянс Холдинг" може становити 40-50 мільйонів доларів. Додатково знадобиться 25-40 мільйонів доларів на ребрендинг, оскільки Shell забирає свою торгову марку.

"Укрнафта" планує залучити кредитні кошти для фінансування угоди. Загальні інвестиції, включно з можливими виплатами Фонду держмайна за решту 49% акцій, можуть сягнути 70-100 мільйонів доларів. За цю суму компанія отримає близько 120 сучасних АЗС, десять з яких розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Закритий тендер проходив за участю кількох претендентів, яких обрала Shell. Спочатку пропозиція "Укрнафти" була другою за величиною. Переможець першого етапу дозволив розкрити свою пропозицію "Укрнафті", після чого компанія протягом 48 годин надала покращену пропозицію.

Окупність інвестицій очікується протягом п'яти років. Залучення кредитних коштів дозволить "Укрнафті" зберегти фінансування раніше запланованих проєктів.

На ринку очікується посилення конкуренції. "Укрнафта" відома агресивною ціновою політикою та активним розвитком маркетингових програм. Розширення мережі АЗС посилить присутність компанії в економсегменті та збільшить можливості залучення корпоративних клієнтів.

Shell має понад 12 000 АЗС по всьому світу, і продаж 132 станцій в Україні є звичайною практикою для глобальних компаній. Нещодавно подібний крок зробила BP, продавши свою мережу в Туреччині.

Раніше "Телеграф" також писав, хто купив майже 250 АЗС Коломойського. Мережу заправок придбали за 695,9 мільйона гривень через систему електронних торгів СЕТАМ.