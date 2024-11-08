Коли в Україні подешевшає автогаз

Ціна автогазу має бути 33 гривні за літр

Вартість автогазу на українських АЗС продовжує зростати попри здешевлення бензину та дизпалива. За останній місяць ціна зросла в середньому на 1,63 грн за літр.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пояснює це світовим дефіцитом ресурсу. Експерти прогнозують зниження цін лише у січні 2025 року, пише Інформатор.

Адекватна ціна автогазу зараз має становити близько 33 гривень за літр. Проте таких позначок на АЗС можна буде очікувати лише взимку.

Ціни на автогаз з початку осені підскочили більш ніж на 6 гривень за літр. Планові ремонти на великих підприємствах-виробниках створили додаткову напругу з постачанням. Тому висока закупівельна вартість наразі додає до роздрібної ціни близько 2 гривень на літрі.

За даними моніторингу А-95, найбільше подорожчання зафіксоване у мережах VostokGaz та "Рур груп" – на 3 грн/л протягом жовтня. Мережа UPG продемонструвала найменше зростання – 0,83 грн/л через активніше подорожчання у вересні.

Найнижчі ціни тримає мережа "Авантаж 7" – 32,95 грн/л. У Житомирській області на АЗС Marshal можна заправитися за 31,9 грн/л, а в Миколаївській області у "БРСМ-Нафті" – за 32,29 грн/л.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що подорожчання бензину й дизелю на АЗС після підвищення акцизів не очікуємо. Є три причини.