Дані вносили без призовника: чи можна відмовитися від такої повістки

У ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса

В Україні, у рамках продовження воєнного стану, триває загальна мобілізація населення та чоловіки продовжують отримувати повістки. Але в деяких випадках від них можна відмовитись.

Чи можна відмовитися від повістки, в яку дані вносили без призовника, розповів речник Полтавського територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки майор Роман Істомін. Подробицями він поділився в інтерв'ю "Телеграфу".

На питання журналіста стосовно того, чи правда можна відмовитися від повістки, якщо певні дані вносили до неї у відсутність отримувача, він відповів: "Це взагалі абсурд, адже, як мінімум, існує адресне оповіщення військовозобов’язаних".

Майор пояснив, що у ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса. Вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних.

Нагадаємо, що Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану, які раніше подавав президент Володимир Зеленський. Таким чином, обидва ці положення продовжені ще на 90 днів.

Докладно про кожен вид повісток можна прочитати у матеріалі "Телеграфу": Не означає, що завтра на передову: які види повісток є в Україні.