Весняна мобілізація: які вручатимуть повістки та кого першочергово мобілізуватимуть до лав ЗСУ

Військовозобов'язані можуть отримати три види повісток

В Україні триває воєнний стан, а разом з ним і загальна мобілізація. Їх продовжено до 13 травня 2024 року. Це означає, що призов військовозобов'язаних чоловіків триватиме й надалі.

"Телеграф" розповідає, які повістки вручатимуть військовозобов'язаним у березні та кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ першочергово.

Повістки у березні 2024 року

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані чоловіки можуть отримати наступні види повісток:

Повістка для уточнення військово-облікових даних

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Бойова повістка або мобілізаційне розпорядження

Докладно про кожен вид повісток можна прочитати у матеріалі "Телеграфу": Не означає, що завтра на передову: які види повісток є в Україні.

Огляд західних ЗМІ про Україну

Загальна мобілізація в Україні 2024 — хто підлягає призову

Навесні до лав ЗСУ можуть призвати кілька категорій громадян. Зокрема, першочергово до війська призиватимуть таких осіб:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану

осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом

Також можуть мобілізувати жінок-медиків. Однак тут є кілька обов'язкових умов:

жінка не досягла 60 років – граничного віку перебування у запасі

військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала жінку придатною до військової служби за станом здоров’я. Про придатність свідчитиме постанова ВЛК з висновками "придатна до військової служби" або "непридатна до військової служби в мирний час, обмежено придатна у воєнний час". Інвалідність, встановлена жінці, не дає підстав автоматично вважати, що жінка непридатна до військової служби

Взяття жінок на військовий облік здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в тому, чи вважається заповнена "на колінці" повістка підробкою. Деталі роз'яснив адвокат.