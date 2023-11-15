Данные вносили без призывника: можно ли отказаться от такой повестки

В ТЦК и СП есть информация о состоящем на учете человеке, в частности — адрес

В Украине, в рамках продления военного положения, продолжается общая мобилизация населения и мужчины продолжают получать повестки. Но в некоторых случаях от них можно отказаться.

Можно ли отказаться от повестки, в которую данные вносили без призывника, рассказал представитель Полтавского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки майор Роман Истомин. Подробностями он поделился в интервью "Телеграфу".

На вопрос журналиста относительно того, можно ли отказаться от повестки, если определенные данные вносили в нее в отсутствие получателя, он ответил: "Это вообще абсурд, ведь как минимум существует адресное оповещение военнообязанных".

Майор пояснил, что у ТЦК и СП есть информация о состоящем на учете человеке, в частности — адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а затем его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных.

Напомним, что Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроекты о продолжении мобилизации и военного положения, которые ранее подавал президент Владимир Зеленский. Таким образом, оба эти положения продлены еще на 90 дней.

Подробно о каждом виде повесток можно прочитать в материале "Телеграфа": Не значит, что завтра на передовую: какие виды повесток есть в Украине