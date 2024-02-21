Суд по Пашинському: захист розповів, що не так з обвинуваченням

Захисту не вистачило часу

У середу, 21 лютого, ВАКС обирає запобіжний захід голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, колишньому голові Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергію Пашинському, якого звинувачують у заволодінні конфіскованих державою нафтопродуктів.

У залі виступив захист Пашинського, який пояснив, що, на його думку, не так зі звинуваченням. "Телеграф" уважно стежив за розглядом справи та публікує всі останні новини.

Захист Пашинського не погоджується із заявами слідства про те, що конфісковані нафтопродукти були продані нібито за заниженою ціною, через що держава зазнала збитків.

"У палива гарантійний термін — 1 рік. Дату виробництва нафтопродуктів так і не змогли встановити. Якість була далеко не ідеальною. І ці нафтопродукти потрібно було якнайшвидше реалізувати, щоб держбюджет отримав хоч якийсь дохід".

Адвокати спростували заяви звинувачення у тому, що держпідприємство було створено "на папері".

"У матеріалах кримінального провадження є аудиторський звіт від 2013 року з рекомендаціями щодо покращення роботи ДП із переліком майна. Тобто підприємство здійснювало свою діяльність ще до існування цієї проблеми".

Нафтопродукти, якими нібито заволодів Пашинський, насправді були не тільки заарештованими.

"Нафтопродукти не були лише заарештованими. Приморський районний суд Одеси дав офіційний дозвіл (крім арешту) на їхнє переміщення та подальшу реалізацію".

Адвокати ставлять під сумнів слова про збитки у розмірі понад 900 мільйонів.

"Слідство якось швидко пропускає факт сплати до держбюджету понад 330 мільйонів гривень. Це встановлено вироком суду від 2017 року. Там повністю розписана вся схема сплати податків".

Суд оголосив перерву

Адвокату забракло часу, щоб прокоментувати всі звинувачення прокурора. Суд вирішив піти на перерву до п'ятниці 23 лютого.

Захист Пашинського після завершення засідання дав коментар журналістам

"Я точно знаю, що Пашинського буде заарештовано. Я ж не вчорашній. Я розумію, що коли є замовлення, то воно буде виконане. Але про апеляцію поки що рано говорити. Суд навіть докази ще не вивчив".

Нагадаємо, як раніше ми писали 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн. гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.