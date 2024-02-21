Зеленський зустрівся зі "Слугами" вперше з початку вторгнення: деталі від Арахамії

Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що закінчилася зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Він прокоментував зустріч та зазначив, що вона відбулась вперше в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення.

Арахамія каже, що вона була запланована в кінці 2023. Про це він написав на своїй сторінці.

"Хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз", — написав він.

За його словами, метою зустрічі є синхронізація усіх зусиль і посилення окремих напрямків роботи. Адже, як він додав, в цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії влада проводила щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд.

"Говорили про найголовніше для нашої Перемоги — фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги", — написав Арахамія.

Тим часом народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував зустріч.

"Що і треба було довести. Для тих хто не поняв. Зустріч з Президентом пройшла так скучно, що навіть немає про що вам тут написати", — йдеться у дописі Железняка.

Раніше "Телеграф" писав, що у середу, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. На ній, крім щоденних тем, обговорювалося блокування на польському кордоні.