Керівник Нацполіції Іван Вигівський: Якщо постане питання максимально залучити поліцейських на фронті – продовжимо воювати

У прифронтових і фронтових регіонах вже задіяні 35 тисяч поліцейських

Законопроєкт про мобілізацію , який Верховна Рада має ухвалити в цілому найближчим часом, викликав неабиякий резонанс і суперечки у суспільстві через низку неоднозначних ініціатив. Одна з них — максимальне залучення поліцейських на фронті.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський розказав у бліцінтерв'ю "Телеграфу" про те, чи готова поліція до такого розвитку подій та як це може вплинути на безпеку всередині країни.

— В оновленому законопроєкті про мобілізацію, поданому в Раду, пропонується залучити поліцейських і працівників інших правоохоронних органів до воєнної служби. Ваше ставлення до такої ініціативи?

— Від першого дня повномасштабного вторгнення поліцейські не лише почали виконувати додаткові функції – виявлення і протидія ДРГ, розбір завалів та порятунок людей, евакуація цивільного населення з-під обстрілів, розмінування, фіксація і розслідування воєнних злочинів, — а й безпосередньо стали до зброї, щоб відбивати ворожу навалу.

У 2023 році були внесені зміни у Закон "Про Національну поліцію", згідно з якими українські поліцейські особливого призначення змогли брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій. Була створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", зведені загони з поліцейських усіх регіонів, які виконують бойові розпорядження на фронті.

Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті буде ускладнюватися, воювати доведеться всім – бо це конституційний обов’язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур. І ми готові до виконання будь-яких завдань з оборони країни.

Безумовно, на сьогодні маємо безліч покладених на нас задач із забезпечення безпеки та правопорядку всередині країні, протидії злочинності, профілактики кримінальним правопорушенням.

У державі стало більше зброї, великий обсяг роботи у поліцейських на деокупованих територіях, постійні обстріли та воєнні злочини загарбників – роботи у нас вистачає, у посиленому варіанті несення служби з першого дня повномасштабної війни, 24/7 всі в строю.

Криміногенна ситуація напружена, але на сьогодні нам вдається її контролювати та забезпечувати всім громадянам максимальну безпеку, надавати поліцейські послуги. Втім, якщо постане питання максимальній кількості поліцейських піти воювати – підемо і будемо воювати.

— Які безпекові ризики в країні можуть виникнути у разі прийняття закону у такій редакції?

— Знаєте, якщо говорити про безпекові ризики, то згадаймо перші дні вторгнення – і громадяни, і поліцейські, всі разом усіма можливими способами давали відсіч ворогу і всі розуміли, що це питання життя і смерті.

Якщо обирати між опором повномасштабній всебічній навалі ворога і забезпеченням правопорядку – то ми знов будемо робити в першу чергу те, що буде захищати саме існування нації та життя людей.

Проте, безумовно, якщо говорити суто про мобілізацію правоохоронців в теперішніх умовах – так, на криміногенну обстановку це може суттєво вплинути негативно. З 2023 року багато українців повернулося в країну, збільшилась кількість зброї та злочинів, вчинених з її використанням. Тому безпека громадян за таких обставин – це кропітка робота правоохоронців саме тут, всередині країни.

— Чи буде відповідним ефект залучення поліції на передовій з наслідками відсутності поліції в тилу?

— Поліція вже залучена на передовій, це десятки тисяч поліцейських. Не буду називати точну кількість, скільки поліцейських, де і на яких напрямках несуть службу, але скажу, що у прифронтових та фронтових регіонах зараз задіяні 35 тисяч поліцейських із 98 тисяч атестованих поліцейських за списком.

Тож, як саме дасться взнаки залучення більшої кількості, буде залежати від ситуації в країні та на фронті.

Маємо чітко усвідомлювати, що залучення максимальної кількості поліцейських на фронті вплине на безпеку громадян всередині країни. І головний ризик, який впливає на безпеку людей, не пов’язаний саме з війною, це вулична злочинність — тобто пограбування, розбої, зґвалтування, крадіжки, угони…

На сьогодні вдається не допускати зростання цих видів злочинів завдяки посиленій присутності поліції.