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Руководитель Нацполиции Иван Выгивский: Если встанет вопрос максимально привлечь полицейских на фронте – продолжим воевать

Автор
Алла Набок Алла Набок
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facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu Новость обновлена 22 февраля 2024, 17:50

В прифронтовых и фронтовых регионах уже задействовано 35 тысяч полицейских

Законопроект о мобилизации, который Верховная Рада должна принять в целом в ближайшее время, вызвал большой резонанс и споры в обществе из-за ряда неоднозначных инициатив. Одна из них – максимальное привлечение полицейских на фронте.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал в блиц-интервью "Телеграфу" о том, готова ли полиция к такому развитию событий и как это может повлиять на безопасность внутри страны.

В обновленном законопроекте о мобилизации, поданном в Раду, предлагается привлечь полицейских и работников других правоохранительных органов к военной службе. Ваше отношение к такой инициативе?

— С первого дня полномасштабного вторжения полицейские не только начали выполнять дополнительные функции – выявление и противодействие ДРГ, разбор завалов и спасение людей, эвакуация гражданского населения из-под обстрелов, разминирование, фиксация и расследование военных преступлений, но и непосредственно стали под ружье, чтобы отбивать вражеское нашествие.

В 2023 году были внесены изменения в Закон "О Национальной полиции", согласно которым украинские полицейские особого назначения смогли участвовать в обороне Украины путем непосредственного ведения боевых действий. Была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", сведены отряды из полицейских всех регионов, выполняющих боевые распоряжения на фронте.

Иван Выгивский — штурмовая бригада Нацполиции Лють

Мы понимаем, что, если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем – потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны.

Безусловно, сегодня имеем множество возложенных на нас задач по обеспечению безопасности и правопорядка внутри страны, противодействию преступности, профилактике уголовных правонарушений.

В государстве стало больше оружия, увеличился объем работы у полицейских на деоккупированных территориях, постоянные обстрелы и военные преступления захватчиков – работы у нас хватает, в усиленном варианте несения службы с первого дня полномасштабной войны, 24/7 все в строю.

Криминогенная обстановка напряженная, но на сегодняшний день нам удается ее контролировать и обеспечивать всем гражданам максимальную безопасность, оказывать полицейские услуги. Впрочем, если возникнет вопрос максимальному количеству полицейских пойти воевать – пойдем и будем воевать.

Какие риски безопасности в стране могут возникнуть в случае принятия закона в такой редакции?

— Знаете, если говорить о рисках безопасности, то давайте вспомним первые дни вторжения – и граждане, и полицейские, все вместе всеми возможными способами давали отпор врагу и все понимали, что это вопрос жизни и смерти.

Если выбирать между сопротивлением полномасштабному всестороннему нашествию врага и обеспечением правопорядка – то мы снова будем делать в первую очередь то, что будет защищать само существование нации и жизни людей.

Однако, безусловно, если говорить сугубо о мобилизации правоохранителей в нынешних условиях – да, на криминогенную обстановку это может повлиять негативно. С 2023 года много украинцев вернулись в страну, увеличилось количество оружия и преступлений, совершенных с его использованием. Поэтому безопасность граждан при таких обстоятельствах – это кропотливая работа правоохранителей именно здесь, внутри страны.

Будет ли соразмерный эффект привлечения полиции на передовой с последствиями отсутствия полиции в тылу?

— Полиция уже задейстована на передовой, это десятки тысяч полицейских. Не буду называть точное количество, сколько полицейских, где и по каким направлениям несут службу, но скажу, что в прифронтовых и фронтовых регионах сейчас задействованы 35 тысяч полицейских из 98 тысяч аттестованных полицейских по списку.

Как именно скажется привлечение большего количества, будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Мы должны четко осознавать, что привлечение максимального количества полицейских на фронте повлияет на безопасность граждан внутри страны. И главный риск, влияющий на безопасность людей, не связанный именно с войной, это уличная преступность — то есть ограбления, разбои, изнасилования, кражи, угоны…

На сегодняшний день удается не допускать роста этих видов преступлений благодаря усиленному присутствию полиции.

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#Мобилизация #Національна поліція України