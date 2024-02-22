Руководитель Нацполиции Иван Выгивский: Если встанет вопрос максимально привлечь полицейских на фронте – продолжим воевать

В прифронтовых и фронтовых регионах уже задействовано 35 тысяч полицейских

Законопроект о мобилизации , который Верховная Рада должна принять в целом в ближайшее время, вызвал большой резонанс и споры в обществе из-за ряда неоднозначных инициатив. Одна из них – максимальное привлечение полицейских на фронте.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал в блиц-интервью "Телеграфу" о том, готова ли полиция к такому развитию событий и как это может повлиять на безопасность внутри страны.

— В обновленном законопроекте о мобилизации, поданном в Раду, предлагается привлечь полицейских и работников других правоохранительных органов к военной службе. Ваше отношение к такой инициативе?

— С первого дня полномасштабного вторжения полицейские не только начали выполнять дополнительные функции – выявление и противодействие ДРГ, разбор завалов и спасение людей, эвакуация гражданского населения из-под обстрелов, разминирование, фиксация и расследование военных преступлений, но и непосредственно стали под ружье, чтобы отбивать вражеское нашествие.

В 2023 году были внесены изменения в Закон "О Национальной полиции", согласно которым украинские полицейские особого назначения смогли участвовать в обороне Украины путем непосредственного ведения боевых действий. Была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", сведены отряды из полицейских всех регионов, выполняющих боевые распоряжения на фронте.

Мы понимаем, что, если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем – потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны.

Безусловно, сегодня имеем множество возложенных на нас задач по обеспечению безопасности и правопорядка внутри страны, противодействию преступности, профилактике уголовных правонарушений.

В государстве стало больше оружия, увеличился объем работы у полицейских на деоккупированных территориях, постоянные обстрелы и военные преступления захватчиков – работы у нас хватает, в усиленном варианте несения службы с первого дня полномасштабной войны, 24/7 все в строю.

Криминогенная обстановка напряженная, но на сегодняшний день нам удается ее контролировать и обеспечивать всем гражданам максимальную безопасность, оказывать полицейские услуги. Впрочем, если возникнет вопрос максимальному количеству полицейских пойти воевать – пойдем и будем воевать.

— Какие риски безопасности в стране могут возникнуть в случае принятия закона в такой редакции?

— Знаете, если говорить о рисках безопасности, то давайте вспомним первые дни вторжения – и граждане, и полицейские, все вместе всеми возможными способами давали отпор врагу и все понимали, что это вопрос жизни и смерти.

Если выбирать между сопротивлением полномасштабному всестороннему нашествию врага и обеспечением правопорядка – то мы снова будем делать в первую очередь то, что будет защищать само существование нации и жизни людей.

Однако, безусловно, если говорить сугубо о мобилизации правоохранителей в нынешних условиях – да, на криминогенную обстановку это может повлиять негативно. С 2023 года много украинцев вернулись в страну, увеличилось количество оружия и преступлений, совершенных с его использованием. Поэтому безопасность граждан при таких обстоятельствах – это кропотливая работа правоохранителей именно здесь, внутри страны.

— Будет ли соразмерный эффект привлечения полиции на передовой с последствиями отсутствия полиции в тылу?

— Полиция уже задейстована на передовой, это десятки тысяч полицейских. Не буду называть точное количество, сколько полицейских, где и по каким направлениям несут службу, но скажу, что в прифронтовых и фронтовых регионах сейчас задействованы 35 тысяч полицейских из 98 тысяч аттестованных полицейских по списку.

Как именно скажется привлечение большего количества, будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Мы должны четко осознавать, что привлечение максимального количества полицейских на фронте повлияет на безопасность граждан внутри страны. И главный риск, влияющий на безопасность людей, не связанный именно с войной, это уличная преступность — то есть ограбления, разбои, изнасилования, кражи, угоны…

На сегодняшний день удается не допускать роста этих видов преступлений благодаря усиленному присутствию полиции.