У Бундестазі пройшло голосування щодо ракет Taurus для України — результат не тішить

Зараз підтримка партнерів важлива як ніколи

У четвер, 22 лютого, німецький Бундестаг проголосував проти резолюції опозиції ФРН із вимогою поставити ракети Taurus Україні. Вони могли увійти до наступного пакета допомоги від Німеччини.

"Проти" проголосували 480 депутатів Бундестагу, а "За" лише 182. Ще п’ятеро утрималися від рішення, повідомляє DW.

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Авторами цієї резолюції є фракція ХДС/ХСС. Це найбільша опозиційна сила у Бундестазі. Депутати фракції закликали здійснити "переворот у німецькій зовнішній політиці та безпеці". Проте їхнє рішення не підтримала більшість.

Зазначимо, що під час голосування у Бундестазі була й українська сторона. На гостьовій трибуні були присутні генеральний прокурор України Андрій Костін та посол України у ФРН Олексій Макєєв.

Нагадаємо, раніше кілька західних медіа повідомляли, що передача ракет Taurus стане більш імовірною. Так Європа відповість Путіну за смерть російського опозиціонера Навального.

Далекобійні ракети Taurus входять до переліку необхідного озброєння, яке дозволить Україні перемогти країну-агресорку. З їхньою допомогою удари по російських військових об’єктах будуть ще більш руйнівними. Але Німеччина не поспішає передавати потрібну зброю, вкотре провалюючи голосування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Франція передасть Україні далекобійні ракети SCALP. Але терміни не потішать.