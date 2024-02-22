В Бундестаге прошло голосование по ракетам Taurus для Украины - результат не радует

Сейчас поддержка партнеров важна как никогда

В четверг, 22 февраля, немецкий Бундестаг проголосовал против резолюции оппозиции ФРГ с требованием поставить ракеты Taurus Украине. Они могли войти в следующий пакет помощи от Германии.

"Против" проголосовали 480 депутатов Бундестага, а "За" только 182. Еще пятеро воздержались от решения, сообщает DW.

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Авторами этой резолюции является фракция ХДС/ХСС. Это самая большая оппозиционная сила в Бундестаге. Депутаты фракции призвали совершить "переворот в немецкой внешней политике и политике безопасности". Однако их решение не поддержало большинство.

Отметим, что во время голосования в Бундестаге присутствовала и украинская сторона. На гостевой трибуне присутствовали генеральный прокурор Украины Андрей Костин и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Напомним, ранее несколько западных медиа сообщали, что передача ракет Taurus станет более вероятной. Так Европа ответит Путину за смерть российского оппозиционера Навального.

Дальнобойные ракеты Taurus входят в перечень необходимого вооружения, которое позволит Украине победить страну-агрессорку. С их помощью удары по российским военным объектам будут еще разрушительнее. Но Германия не спешит передавать нужное оружие, в который раз проваливая голосование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP. Но сроки не порадуют.