"Гарантии безопасности" для Украины, F-16 и помощь на миллионы долларов: в Дании сделали несколько громких заявлений

В преддверие второй годовщины с начала полномасштабной войны страна-партнер объявила о новых мерах поддержки

В четверг, 22 февраля, власти Дании сообщили, что соглашение о "гарантиях безопасности" для Украины будет действовать 10 лет с момента подписания, а также согласовали крупный пакет военной помощи. Власти страны выделили 1,7 миллиарда крон, что эквивалентно 247,4 миллиона долларов США, а также пообещали поскорее передать самолеты F-16.

Все эти заявления были сделаны в четверг, и власти Дании обратились к партнерам, чтобы те тоже не тянули с предоставлением помощи для Украины. Премьер-министр Мэтте Фредериксен подчеркнула, что ее страна будет поддерживать Киев на протяжении 10 лет, сообщает DR.

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Соглашение о "гарантиях безопасности"

Премьер Фредериксен и министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен объявили, что "достигли 10-летнего соглашения о безопасности с Киевом". В течение этого периода официальный Копенгаген будет оказывать Киеву помощь в военной и других сферах. В то же время, о факте подписания документа не сообщается, вероятно, его текст согласован, но еще не подписан.

"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может подчеркнуть, как важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа", ― сказала Фредериксен.

Отметим, что ранее было известно о подписании такого документа с тремя странами. Первое историческое соглашение было заключено с Великобританией во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев. 16 февраля Зеленский подписал документ о "гарантиях безопасности" с Германией и Францией.

Военная помощь Украине

Правительство Дании анонсировало выделение 1,7 миллиарда крон для Киева. Эта сумма эквивалентна 247,4 млн долларов. С начала полномасштабной войны Дания выделила Украине уже $4,8 млрд, с учетом последнего пакета.

Фредериксен обратилась к западным партнерам с призывом поскорее увеличить помощь для Киева. Это важно для Украины, которая борется с российской агрессией и от этого зависит ситуация на фронте.

"Необходимо подчеркнуть, что если она (Украина) хочет добиться успеха на поле боя, большие объемы должны поступать сейчас. Именно в этом контексте мы продолжаем предоставлять дальнейшие датские взносы в надежде, что больше стран сделают то же самое, не через 6 или 12 месяцев, а сейчас, когда потребность очень, очень велика", ― заявила премьер Дании.

Дания постарается быстрее передать F-16

В министерстве обороны Дании работают "на полную мощность", чтобы передать боевые самолеты летом 2024 года. Об этом заявил глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен.

Однако это станет возможным при выполнении нескольких условий. У Украины должно быть достаточно обученных пилотов и персонала. Также есть вопросы к инфраструктуре и логистике. Над этим сейчас работает Международная коалиция военно-воздушных сил в поддержку Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Италии высказались насчет соглашения о "гарантиях безопасности". Там заявили, что документ не будет иметь юридической силы, но все не так плохо, как кажется на первый взгляд.