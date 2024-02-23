Через ці хвороби очей знімають з військового обліку: за яких умов визнають непридатність до мобілізації

У деяких випадках, якщо хвороба не прогресує або може бути скоригована, придатність військовозобов’язаного визначається окремо

В Україні триває загальна мобілізація. Всі військовозобов'язані мають пройти військово-лікарняну комісію, перед тим як отримувати мобілізаційне розпорядження.

Згідно з законодавством, є певний перелік хвороб, які не дозволяють службу в рядах Збройних сил. Серед них захворювання очей.

З якими хворобами очей визнають непридатними до військової служби:

якщо у військовозобов'язаного є виражені зміни форми чи будови очей і повік, кон'юнктиви з сильними проблемами у зорі чи русі на обох очах. Такі люди не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку (якщо це призовники), проте в інших випадках можуть бути визнані обмежено придатними у воєнний час, зокрема якщо це люди з офіцерськими званнями.

якщо у військовозобов'язаного є хвороби склери рогівки, зокрема можуть бути рубці або помутніння райдужки, циліарного тіла, катаракта, хвороби скловидного тіла та очного яблука, неврити, проблеми з зоровим нервом очей при прогресі хвороб та зниженні зору або наявності загострень

якщо у військовозобов'язаного є відшарування чи розрив сітківки (виключаючи ретинальний розрив без відслойки). В разі хвороби на обох очах, що не піддається хірургічному втручанню та призводить до поступової втрати зору

усі форми глаукоми в далекозайденій і подальших стадіях на обох очах

якщо у військовозобов'язаного стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії

якщо у військовозобов'язаного є короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12 діоптрій

якщо у військовозобов'язаного гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче

Зазначимо, якщо людина нещодавно перенесла гостре захворювання очей, придаткового апарату ока або мала операцію на зорі, такі люди визначаються непридатними тимчасово. Вони можливо потребують відпустки, лікування, звільнення тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином має проходити військово-лікарняна комісія. У військовозобов'язаного мають взяти аналізи, а також відправити на додаткове обстеження за необхідності.