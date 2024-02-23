Из-за этих болезней глаз снимают с военного учета: при каких условиях признают непригодность к мобилизации

В некоторых случаях, если болезнь не прогрессирует или может быть скорректирована, пригодность военнообязанного определяется отдельно

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию, прежде чем получать мобилизационное распоряжение.

Согласно законодательству, есть определенный перечень болезней, не позволяющих службу в рядах Вооруженных сил. Среди них заболевание глаз.

С какими болезнями глаз признают непригодными к военной службе:

если у военнообязанного есть выраженные изменения формы или строения глаз и век, конъюнктивы с сильными проблемами в заре или движении на обоих глазах. Такие люди не пригодны к военной службе с исключением из военного учета (если это призывники), однако в других случаях могут быть признаны ограниченно годными в военное время, в частности, если это люди с офицерскими званиями.

если у военнообязанного есть болезни склеры роговицы, в частности могут быть рубцы или помутнение радужки, цилиарного тела, катаракта, болезни стекловидного тела и глазного яблока, невриты, проблемы со зрительным нервом глаз при прогрессе болезней и снижении зрения или наличии обострений

если у военнообязанного есть отслойка или разрыв сетчатки (исключая ретинальный разрыв без отслойки). В случае болезни на обоих глазах, что не подвергается хирургическому вмешательству и приводит к постепенной потере зрения

все формы глаукомы в дальневосточной и последующих стадиях на обоих глазах

если у военнообязанного стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии

если у военнообязанного есть близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12 диоптрий

если у военнообязанного острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже

Отметим, если человек недавно перенес острое заболевание глаз, придаточного аппарата глаза или имел операцию на заре, такие люди определяются негодными временно. Они могут нуждаться в отпуске, лечении, увольнении и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом должна проходить военно-больничная комиссия. У военнообязанного должны взять анализы, а также отправить на дополнительное обследование по необходимости.