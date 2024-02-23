Під смішок депутатів: німецький міністр оборони сконфузився, говорячи про Taurus для України

Інтерпретація документа викликала деякі складнощі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не зміг відповісти, чи передбачає прийняття рекомендації про передачу систем дальньої дії Україні, за яку в Бундестазі проголосували 22 лютого, далекобійні ракети Taurus. Він заявив, що подумає про це, що викликало сміх у деяких депутатів.

Питання про передачу Україні далекобійних ракет Taurus поставив опозиційний депутат Юрген Хардт. Міністр оборони сказав, що ознайомився із документом, але не зможе відповісти на це запитання, передає видання Bild.

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"Я не можу на це відповісти. Я читав цей документ. Його автори зі свого боку подумають над цим. Я не член фракції [СДПН у Бундестазі]", — сказав Пісторіус.

Така відповідь викликала сміх у деяких депутатів. Пізніше ситуацію прояснила заступник голови фракції СДПН Габріела Хайнріх. Вона сказала, що передача ракет Taurus залежить від інтерпретації документа. У ньому немає ні зобов’язань на постачання, ні заборони.

Зазначимо, що йдеться про коаліційний документ. Його ухвалили 22 лютого на голосуванні. Перед цим на голосування було винесено резолюцію опозиційної фракції. У ній було прописано передачу Україні ракет Taurus. Проте депутати не підтримали цю резолюцію.

Ці ракети українська сторона з минулого року просить у Німеччини, але влада ФРН ніяк не може ухвалити рішення. Нам Taurus допоможе більш ефективно боротися з російською агресією.

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