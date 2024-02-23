Под смешок депутатов: немецкий министр обороны оконфузился, говоря о Taurus для Украины

Интерпретация документа вызвала некоторые сложности

Министр обороны Германии Борис Писториус не смог ответить, подразумевает ли принятие рекомендации о передаче систем дальнего действия Украине, за которую в Бундестаге проголосовали 22 февраля, дальнобойные ракеты Taurus. Он заявил, что подумает об этом, что вызвало смех у некоторых депутатов.

Вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus задал оппозиционный депутат Юрген Хардт. Министр обороны сказал, что ознакомился с документом, но не сможет ответить на этот вопрос, передает издание Bild.

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"Я не могу на это ответить. Я читал этот документ. Его авторы со своей стороны подумают над этим. Я не член фракции [СДПГ в Бундестаге]", — сказал Писториус.

Такой ответ вызвал смех у некоторых депутатов. Позднее ситуацию прояснила заместительница главы фракции СДПГ Габриэла Хайнрих. Она сказала, что передача ракет Taurus зависит от интерпретации документа. В нем нет ни обязательств на поставку, ни запретов.

Отметим, что речь идет о коалиционном документе. Его приняли 22 февраля на голосовании. Перед этим на голосование была вынесена резолюция оппозиционной фракции. В ней была прописана передача Украине ракет Taurus. Однако депутаты не поддержали эту резолюцию.

Эти ракеты украинская сторона с прошлого года просит у Германии, но власти ФРГ никак не могут принять решение. Нам же Taurus поможет более эффективно бороться с российской агрессией.

Ранее "Телеграф" писал, сколько таких ракет понадобится, чтобы уничтожить Крымский мост. Есть целая инструкция, как "похоронить" это сооружение.