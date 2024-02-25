Весенняя мобилизация: какие будут вручать повестки и кого могут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь

Военнообязанные могут получить три вида повесток

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и всеобщая мобилизация. Они продлены до 13 мая 2024 года. Это означает, что призыв военнообязанных мужчин будет продолжаться.

"Телеграф" рассказывает, какие повестки будут вручать военнообязанным в марте и кого будут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь.

Повестки в марте 2024 года

Согласно действующему законодательству, военнообязанные мужчины могут получить следующие виды повесток:

Повестка для уточнения военно-учетных данных

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)

Боевая повестка или мобилизационное распоряжение

Подробно о каждом виде повесток можно прочитать в материале "Телеграф": Не значит, что завтра на передовую: какие виды повесток есть в Украине

Обзор западных СМИ об Украине

Общая мобилизация в Украине 2024 — кто подлежит призыву

Весной в ряды ВСУ могут призвать несколько категорий граждан. В частности, в первую очередь в армию будут призывать таких лиц:

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения

лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВЛК определит пригодными и у них нет проблем с законом

Также могут мобилизовать женщин-медиков. Однако здесь есть несколько обязательных условий:

женщина не достигла 60 лет – предельного возраста пребывания в запасе

военно-врачебная комиссия (ВЛК) признала женщину годной к военной службе по состоянию здоровья. О пригодности будет свидетельствовать постановление ВЛК с выводами "пригодное к военной службе" или "непригодное к военной службе в мирное время, ограниченно пригодное в военное время". Инвалидность, установленная женщине, не позволяет автоматически считать, что женщина непригодна к военной службе

Взятие женщин на военный учет осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, считается ли заполненная "на коленке" повестка подделкой. Подробности разъяснил адвокат.