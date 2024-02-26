Україна хоче відкрити один із аеропортів: подробиці від Єрмака

Це буде можливо лише за певних умов

Україна працює над відновленням пасажирських авіаперевезень, які припинилися через повномасштабне вторгнення Росії. Наразі обговорюється можливість поновлення роботи одного з аеропортів.

Про це на презентації програми "Зроблено в Україні" заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Водночас він не уточнив, про який саме аеропорт йдеться.

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться лише тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо. Ми розуміємо, наскільки це буде потужним поштовхом для розвитку економіки", – наголосив Єрмак.

Голова ОП заявив, що питання безпеки — це головне для України та міжнародних інституцій, які залучені до цього процесу. Єрмак зазначив, що відкриття аеропорту не відбудеться, якщо такої гарантії не буде.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковець вважає, що перші польоти з українських аеропортів можуть поновитися вже до кінця 2024 року. Цей варіант можливий із високою ймовірністю, але доведеться зробити багато роботи, щоб він став реальністю.