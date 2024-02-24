Авіасполучення в Україні відновиться? Стало відомо, коли це може статися

Рішення про відновлення польотів буде приймати український уряд у координації з EASA

Перші польоти з українських аеропортів можуть відновитися вже до кінця 2024 року. Цей варіант є реальним з високою ймовірністю, але доведеться зробити багато роботи, щоб він став реальністю.

Про це сказав генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковець в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що ситуація з безпечністю польотів в Україні виглядає дуже дивно.

"Попри військові ризики Україна не зупиняє потяги, а вони є дуже повільними на відміну від літаків. Проте всі чомусь вирішили, що авіація більш небезпечна. Це не зовсім правильно з погляду оцінки ризиків. Тим більше, що є технології, як зробити польоти навіть в нинішніх умовах безпечними", – сказав він.

Янковець зазначив, що Україні доведеться добре прикрити аеропорти системами протиповітряної оборони та вирішити питання зі страховими компаніями, які страхують ризики польотів. Все це має відбуватися у координації з Європейським Союзом – насамперед з Європейським агентством з безпеки польотів (EASA).

"Ми обговорювали це протягом останніх місяців, досить довго, і я відчуваю, що технічно ми досягли значного прогресу. Думаю, нам потрібно наполягати, щоб це сталося зараз", – додав він.

Янковець також зазначив, що в ситуації, коли EASA підтримає польоти тільки з одного аеропорту України, залишивши обмеження для інших, рішення буде залежати від українського уряду. Можливо, що першим аеропортом, відкритим для польотів, буде Львів, але стверджувати про це зарано.

Зазначимо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак у листопаді заявив про можливе поновлення роботи одного з аеропортів. Пасажирські перевезення можливі, якщо небо буде надійно захищене системами протиповітряної оборони (ППО).

Пізніше в Мережі з’явилися оголошення про набір співробітників до аеропорту "Бориспіль". Тоді ж поширилися чутки, що він незабаром відновить свою роботу.

Нагадаємо, що небо над Україною для цивільних польотів закрили через бойові дії. Тоді країни Євросоюзу почали масово вводити санкції проти РФ та Білорусі. Вони заборонили літакам країн-агресорок залітати в повітряний простір ЄС.

У прогнозі Європейської організації з безпеки аеронавігації йдеться, що відновлення авіасполучення над Україною можливе не раніше 2029 року. Обмеження також поширюються на польоти у повітряному просторі Молдови, Білорусі та РФ.