Хто стоїть за персоніфікованими Telegram-каналами влади? "Телеграф" розкриває таємниці адміністрування

Більшість урядових осіб в Україні мають "свій" канал

З початком повномасштабної війни в Україні Telegram-канали стали важливим інструментом комунікації владою з суспільством. Попри активні розмови про необхідність блокування Telegram, урядовці використовують месенджер для спілкування з населенням та інформування про ситуацію в підшефному їм відомстві чи регіоні.

Більшість таких каналів є персоніфікованими, а інформація звідти подається як першоджерело. Проте невідомо, хто є фактичним власником та адміністратором цих каналів. Чи витрачають на їхнє ведення ресурси держави? А якщо цю роботу виконує пресслужба, яка фінансується з державного бюджету, то на якій підставі умовний голова ОДА може привласнити собі цей персоніфікований Telegram-канал після звільнення?

"Телеграф" надіслав запити до деяких ОВА, аби уточнити ці деталі.

Зміна курсу

Кількість підписників Telegram-каналів українських посадовців постійно зростає, сягаючи десятків, а подекуди й сотень тисяч осіб.

Найпопулярніші тг-канали офіційних осіб

Відколи створення профілів у соцмережах стало звичайною практикою, політики отримали можливість володіти власним медіаресурсом, майже незалежним від посадового становища.

Так, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний змінив назву свого Telegram-каналу. Сторінка, яка колись мала офіційну назву "Головнокомандувач ЗСУ", тепер трансформувалась у більш особистий простір під ім'ям "Валерій Залужний" і має 343 тисячі підписників.

Ще один з подібних кейсів, на які звернув увагу "Телеграф", стала зміна вектора каналу колишнього голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля. Той був на посаді губернатора з вересня 2019 року до 21 листопада 2023 року. На момент його останнього дня на посаді голови ОДА канал налічував понад 100 тисяч активних читачів. В кінці листопада Верховна Рада призначила його на посаду голови Фонду держмайна України.

Відтоді, отримавши у спадок 100-тисячну аудиторію, канал переформатувався уа платформу для самопрезентації голови ФДМУ. Хоча очевидно, що левову частку підписників Коваля становлять саме жителі Рівненської області. І для них цей канал інформування був важливим.

Помічники Віталія Коваля запевнили "Телеграф", що канал належить йому особисто. Тож голова ФДМУ сам відповідає за наповнення стрічки.

Новим головою Рівненської ОДА став екскерівник районної держадміністрації, депутат облради Олександр Коваль. Він також створив персоніфікований канал, який поки має лише 3000 підписників.

Додамо: хоча колишній і нинішній губернатор Рівненщини мають однакове прізвище — вони не є родичами.

Хто веде, хто платить, кому належить?

Як показали відповіді з низки інших областей, у владних структурах не існує єдиного підходу до ведення Telegram-каналів ОВА та фінансування цих ресурсів.

Деякі очільники ОВА нібито особисто ведуть канали. У деяких — за адміністрування відповідають позаштатні працівники. В інших обласних адміністраціях канали ведуть працівники патронатної служби. Простими словами — помічники губернатора. Ця служба не є самостійним органом влади, а підпорядковується голові обладміністрації.

Але бувають ще цікавіші випадки. Наприклад, Миколаївська ОВА не має уявлення про те, хто саме веде особистий канал їхнього голови Віталія Кіма.

— Миколаївська обласна військова адміністрація не є власником Telegram-каналу Віталія Кіма. Тож відповідно не володіє інформацією щодо того, хто є відповідальним за ведення цього Telegram-каналу та яким чином відбувається фінансування каналу та правила його ведення. Цей інформаційний ресурс є особистим Telegram-каналом очільника Миколаївської ОВА, — повідомили "Телеграфу" у пресслужбі.

Інформація була підтверджена помічницею Віталія Кіма, яка зазначила, що не може надати більше деталей з огляду на воєнний стан.

Варто зазначити, Віталій Кім має понад півмільйона читачів на цій платформі. А окремий канал для Миколаївської обласної військової адміністрації — відсутній.

В Дніпропетровській ОВА також стверджують, що начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак нібито взагалі веде свій Telegram-канал особисто.

Відповідальним за ведення телеграм-каналу голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук є радник голови з інформаційних питань.

— Цей радник голови не є працівником Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської ОВА. Тож фінансування за ведення Telegram-каналу відсутнє, — так прокоментували відповідний канал у пресслужбі.

Така собі волонтерська діяльність задля особистого піару пані Онищук.

У відповіді на запит офіційно стверджується, що ведення Telegram-каналу відповідає Конституції України. При цьому, не до кінця зрозуміло, про які саме норми мова. Адже чинним законодавством не визначено правовий статус Telegram-каналів. Критерії для визначення цих каналів офіційними або такими, що державною власністю — в принципі відсутні.

Ведення персоніфікованого Telegram-каналу начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в межах посадових обовʼязків поряд з багатьма іншими посадовими обовʼязками, переважно здійснює працівник патронатної служби.

Як запевняють у пресслужбі, фінансування вищезазначеного Telegram-каналу також відсутнє.

Водночас за Telegram-канал начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка відповідають працівники Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Вони також відповідають за адміністрування офіційного сайту обласної військової адміністрації, Facebook та YouTube.

— Додаткове фінансування персоніфікованого Telegram-каналу голови ОВА не проводиться. Заробітна плата працівників управління здійснюється відповідно до чинного законодавства та в межах кошторисних призначень. Загалом права інтелектуальної власності на цей Telegram-канал не оформлювалися, — повідомляє "Телеграфу" Житомирська ОВА.

Жодна з ОВА не визнає Telegram-канал офіційною державною власністю, адже не існує механізму реєстрації таких ресурсів. Але разом з тим очевидно, що персоніфікація медіаресурсів викликає запитання, оскільки хтось повинен фізично викладати туди інформацію (і отримувати за це оплату), а нерідко це можуть бути ексклюзивні дані. А при зміні посади Telegram-канал йде за його власником. І також очевидно, що якогось одного підходу в цьому питанні держава не має.

Як розповідав "Телеграф" раніше, в українських спецслужбах та Верховній Раді вже давно точиться дискусія з приводу заборони в країні месенджера Telegram.