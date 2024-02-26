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Кто стоит за персонифицированными Telegram-каналами власти? "Телеграф" раскрывает тайны администрирования

Автор
Тая Белан Тая Белан
Дата публикации
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Автор
Меседжеры во время войны получили весомую роль Новость обновлена 26 февраля 2024, 19:12
Меседжеры во время войны получили весомую роль. Фото Телеграф

Большинство правительственных лиц в Украине имеют "свой" канал

С началом полномасштабной войны в Украине Telegram-каналы стали важным инструментом коммуникации властями с обществом. Несмотря на активные разговоры о необходимости блокирования Telegram, члены правительства используют мессенджер для общения с населением и информирования о ситуации в подшефном им ведомстве или регионе.

Большинство таких каналов персонифицированы, а информация оттуда подается как первоисточник. Однако неизвестно, кто является фактическим владельцем и администратором этих каналов. Тратят ли на их ведение ресурсы государства? А если эту работу выполняет прессслужба, которая финансируется из государственного бюджета, то на каком основании условный глава ОГА может присвоить себе этот персонифицированный Telegram-канал после увольнения?

"Телеграф" направил запросы в некоторые ОВА, чтобы уточнить эти детали.

Изменение курса

Количество подписчиков Telegram-каналов украинских чиновников постоянно растет, достигая десятков, а иногда и сотен тысяч человек.

Фото украинские политики, имеющие наибольшее количество подписчиков в телеграмм-каналах
Самые популярные тг-каналы официальных лиц

Когда создание профилей в соцсетях стало обычной практикой, политики получили возможность владеть собственным медиаресурсом, почти независимым от должностного положения.

Так, эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сменил название своего Telegram-канала. Страница, которая когда-то имела официальное название "Главнокомандующий ВСУ", теперь трансформировалась в более личное пространство под именем "Валерий Залужный" и имеет 343 тысяч подписчиков.

Фото Валерий Залужный сменил название телеграмм канала

Еще один из подобных кейсов, на которые обратил внимание Телеграф, стало изменение вектора канала бывшего председателя Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля. Тот был в должности губернатора с сентября 2019 года по 21 ноября 2023 года. На момент его последнего дня в должности главы ОГА канал насчитывал более 100 тысяч активных читателей. В конце ноября Верховная Рада назначила его на должность главы Фонда госимущества Украины.

С тех пор, получив в наследство 100-тысячную аудиторию, канал переформатировался на платформу для самопрезентации председателя ФГИУ. Хотя очевидно, что львиную часть подписчиков Коваля составляют именно жители Ровенской области. И для них этот канал информирования был важен.

Помощники Виталия Коваля заверили " Телеграф ", что канал принадлежит ему лично. Поэтому председатель ФГИ сам отвечает за наполнение ленты.

Новым председателем Ровенской ОГА стал экс-руководитель районной госадминистрации, депутат облсовета Александр Коваль. Он также создал персонифицированный канал, который пока имеет только 3000 подписчиков.

Добавим: хотя бывший и нынешний губернатор Ровенщины имеют одинаковую фамилию — они не родственники.

Кто ведет, кто платит, кому положено?

Как показали ответы из ряда других областей, у властных структур не существует единого подхода к ведению Telegram-каналов ОВА и финансированию этих ресурсов.

Некоторые руководители ОВА вроде бы лично ведут каналы. В некоторых – за администрирование отвечают внештатные работники. В других областных администрациях каналы ведутся работниками патронатной службы. Простыми словами – помощники губернатора. Эта служба не является самостоятельным органом власти, а подчиняется главе обладминистрации.

Но бывают еще более интересные случаи. Например, у Николаевской ОВА нет представления о том, кто именно ведет личный канал их председателя Виталия Кима.

— Николаевская областная военная администрация не является владельцем Telegram-канала Виталия Кима. Поэтому соответственно не владеет информацией о том, кто ответственен за ведение этого Telegram-канала и каким образом происходит финансирование канала и правила его ведения. Этот информационный ресурс является личным Telegram-каналом главы Николаевской ОВА, — сообщили "Телеграфу" в пресс-службе.

Информация была подтверждена помощницей Виталия Кима, которая отметила, что не может предоставить больше деталей из-за военного положения в стране.

Стоит отметить, У Виталия Кима более полумиллиона читателей на этой платформе. А отдельный канал для Николаевской областной военной администрации отсутствует.

В Днепропетровской ОВА также утверждают, что начальник областной военной администрации Сергей Лысак якобы вообще ведет свой Telegram-канал лично.

Ответственным за ведение телеграмм-канала председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук является советник председателя по информационным вопросам.

— Этот советник председателя не является работником Управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Ивано-Франковской ОВА. Так что финансирование за ведение Telegram-канала отсутствует, — так прокомментировали соответствующий канал в пресс-службе.

Этакая волонтерская деятельность ради личного пиара Онищук.

В ответе на запрос официально утверждается, что ведение Telegram-канала соответствует Конституции Украины. При этом, не до конца понятно, о каких именно нормах идет речь. Ведь законодательством не определен правовой статус Telegram-каналов. Критерии для определения этих каналов официальными или государственной собственностью — в принципе отсутствуют.

Ведение персонифицированного Telegram-канала начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, в пределах должностных обязанностей наряду со многими другими должностными обязанностями, преимущественно осуществляет работник патронатной службы.

Как уверяют в пресс-службе, финансирование вышеупомянутого Telegram-канала также отсутствует.

В то же время, за Telegram-канал начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко отвечают работники Управления информационной и коммуникаций с общественностью. Они также отвечают за администрирование официального сайта областной военной администрации, Facebook и YouTube.

— Дополнительное финансирование персонифицированного Telegram-канала главы ОВД не проводится. Заработная плата работников управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в пределах сметных назначений. В общем, права интеллектуальной собственности на этот Telegram-канал не оформлялись, — сообщает "Телеграфу" Житомирская ОВА.

Ни одна из ОВА не признает Telegram-канал официальной государственной собственностью, ведь не существует механизма регистрации таких ресурсов. Но вместе с тем очевидно, что персонификация медиаресурсов вызывает вопросы, поскольку кто должен физически выкладывать туда информацию (и получать за это оплату), а нередко это могут быть эксклюзивные данные. А при смене должности Telegram-канал следует за его владельцем. И также очевидно, что какого-либо одного подхода в этом вопросе у государства нет.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия по поводу запрета в стране мессенджера Telegram.

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#Украина #Верховная Рада #Telegram #Телеграмм