Кто стоит за персонифицированными Telegram-каналами власти? "Телеграф" раскрывает тайны администрирования

Большинство правительственных лиц в Украине имеют "свой" канал

С началом полномасштабной войны в Украине Telegram-каналы стали важным инструментом коммуникации властями с обществом. Несмотря на активные разговоры о необходимости блокирования Telegram, члены правительства используют мессенджер для общения с населением и информирования о ситуации в подшефном им ведомстве или регионе.

Большинство таких каналов персонифицированы, а информация оттуда подается как первоисточник. Однако неизвестно, кто является фактическим владельцем и администратором этих каналов. Тратят ли на их ведение ресурсы государства? А если эту работу выполняет прессслужба, которая финансируется из государственного бюджета, то на каком основании условный глава ОГА может присвоить себе этот персонифицированный Telegram-канал после увольнения?

"Телеграф" направил запросы в некоторые ОВА, чтобы уточнить эти детали.

Изменение курса

Количество подписчиков Telegram-каналов украинских чиновников постоянно растет, достигая десятков, а иногда и сотен тысяч человек.

Самые популярные тг-каналы официальных лиц

Когда создание профилей в соцсетях стало обычной практикой, политики получили возможность владеть собственным медиаресурсом, почти независимым от должностного положения.

Так, эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сменил название своего Telegram-канала. Страница, которая когда-то имела официальное название "Главнокомандующий ВСУ", теперь трансформировалась в более личное пространство под именем "Валерий Залужный" и имеет 343 тысяч подписчиков.

Еще один из подобных кейсов, на которые обратил внимание Телеграф, стало изменение вектора канала бывшего председателя Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля. Тот был в должности губернатора с сентября 2019 года по 21 ноября 2023 года. На момент его последнего дня в должности главы ОГА канал насчитывал более 100 тысяч активных читателей. В конце ноября Верховная Рада назначила его на должность главы Фонда госимущества Украины.

С тех пор, получив в наследство 100-тысячную аудиторию, канал переформатировался на платформу для самопрезентации председателя ФГИУ. Хотя очевидно, что львиную часть подписчиков Коваля составляют именно жители Ровенской области. И для них этот канал информирования был важен.

Помощники Виталия Коваля заверили " Телеграф ", что канал принадлежит ему лично. Поэтому председатель ФГИ сам отвечает за наполнение ленты.

Новым председателем Ровенской ОГА стал экс-руководитель районной госадминистрации, депутат облсовета Александр Коваль. Он также создал персонифицированный канал, который пока имеет только 3000 подписчиков.

Добавим: хотя бывший и нынешний губернатор Ровенщины имеют одинаковую фамилию — они не родственники.

Кто ведет, кто платит, кому положено?

Как показали ответы из ряда других областей, у властных структур не существует единого подхода к ведению Telegram-каналов ОВА и финансированию этих ресурсов.

Некоторые руководители ОВА вроде бы лично ведут каналы. В некоторых – за администрирование отвечают внештатные работники. В других областных администрациях каналы ведутся работниками патронатной службы. Простыми словами – помощники губернатора. Эта служба не является самостоятельным органом власти, а подчиняется главе обладминистрации.

Но бывают еще более интересные случаи. Например, у Николаевской ОВА нет представления о том, кто именно ведет личный канал их председателя Виталия Кима.

— Николаевская областная военная администрация не является владельцем Telegram-канала Виталия Кима. Поэтому соответственно не владеет информацией о том, кто ответственен за ведение этого Telegram-канала и каким образом происходит финансирование канала и правила его ведения. Этот информационный ресурс является личным Telegram-каналом главы Николаевской ОВА, — сообщили "Телеграфу" в пресс-службе.

Информация была подтверждена помощницей Виталия Кима, которая отметила, что не может предоставить больше деталей из-за военного положения в стране.

Стоит отметить, У Виталия Кима более полумиллиона читателей на этой платформе. А отдельный канал для Николаевской областной военной администрации отсутствует.

В Днепропетровской ОВА также утверждают, что начальник областной военной администрации Сергей Лысак якобы вообще ведет свой Telegram-канал лично.

Ответственным за ведение телеграмм-канала председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук является советник председателя по информационным вопросам.

— Этот советник председателя не является работником Управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Ивано-Франковской ОВА. Так что финансирование за ведение Telegram-канала отсутствует, — так прокомментировали соответствующий канал в пресс-службе.

Этакая волонтерская деятельность ради личного пиара Онищук.

В ответе на запрос официально утверждается, что ведение Telegram-канала соответствует Конституции Украины. При этом, не до конца понятно, о каких именно нормах идет речь. Ведь законодательством не определен правовой статус Telegram-каналов. Критерии для определения этих каналов официальными или государственной собственностью — в принципе отсутствуют.

Ведение персонифицированного Telegram-канала начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, в пределах должностных обязанностей наряду со многими другими должностными обязанностями, преимущественно осуществляет работник патронатной службы.

Как уверяют в пресс-службе, финансирование вышеупомянутого Telegram-канала также отсутствует.

В то же время, за Telegram-канал начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко отвечают работники Управления информационной и коммуникаций с общественностью. Они также отвечают за администрирование официального сайта областной военной администрации, Facebook и YouTube.

— Дополнительное финансирование персонифицированного Telegram-канала главы ОВД не проводится. Заработная плата работников управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в пределах сметных назначений. В общем, права интеллектуальной собственности на этот Telegram-канал не оформлялись, — сообщает "Телеграфу" Житомирская ОВА.

Ни одна из ОВА не признает Telegram-канал официальной государственной собственностью, ведь не существует механизма регистрации таких ресурсов. Но вместе с тем очевидно, что персонификация медиаресурсов вызывает вопросы, поскольку кто должен физически выкладывать туда информацию (и получать за это оплату), а нередко это могут быть эксклюзивные данные. А при смене должности Telegram-канал следует за его владельцем. И также очевидно, что какого-либо одного подхода в этом вопросе у государства нет.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия по поводу запрета в стране мессенджера Telegram.