В Україні все розуміють: Подоляк дав оцінку ситуації на кордоні Польщі (відео)

У Києві не вважають блокаду кордону питанням двосторонніх відносин між Україною та Польщею

В Україні добре розуміють усе те, що відбувається на кордоні з Польщею та ведуть активні роботи щодо пошуку виходу із ситуації. При цьому в Києві сподіваються, що з демонстрантами вдасться домовитися так само як це було зі страйком перевізників.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час спілкування з журналістами у Києві на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент "Телеграфу".

За його словами, подібні протести відбуваються не лише у Польщі, а й у всій Європі. Він нагадав, що фермери не хочуть миритися з планом Брюсселя щодо "зеленого переходу", яким будуть переглянуті їхні дотації, а тому це не стосується двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою.

Подоляк додав, що Україна готова бути частиною переговорного процесу між фермерами та Єврокомісією, оскільки не намагається створювати жодного економічного тиску на польський агросектор.

"Ми вирішимо це питання, як це було з перевізниками. Буде створено умовну групу з представників уряду Польщі, України та представників Єврокомісії", — сказав він і додав, що буде запропоновано розблокувати кордони, так як Україні необхідно перевозити військові та гуманітарні вантажі.

Він також висловив думку, що польське керівництво незабаром знайде шляхи розблокування деяких пропускних пунктів, щоб забезпечити транзит військових вантажів. Подоляк також додав, що це важливо, оскільки війна не зупиняється, а Польща для України залишається головним партнером із транзиту.

Як повідомлялося раніше, польські фермери посилили форму протесту та заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Також почастішали випадки наруги над українським зерном. Демонстранти не соромляться розсипати його на землю та топтати ногами.