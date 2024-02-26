Таких є лише 350: у Рівному засвітилася спецверсія BMW X5 Black Vermillion Edition

Таких є лише 350 екземплярів у світі

В Україні помітили, ймовірно, єдиний BMW X5 Black Vermillion Edition, який лише є на дорогах нашої країни. Таких автомобілів є тільки 350 екземплярів на цілій планеті.

Спецверсію легендарного BMW X5 сфотографували у Рівному. Про це розповідається на сторінці cars_rv в Instagram.

BMW X5 Black Vermillion Edition: що відомо про спецверсію авто

У 2022 році німецький автовиробник випустив BMW X5 Black Vermilion Edition. Автомобіль має чорний колір кузова та червоні елементи на гальмах, решітці радіатора та інтер’єрі.

Модель оснащена 335-сильним бензиновим двигуном із турбонаддувом та коштує близько 83 тисячі доларів. Він постачається лише із повним приводом — авто розганяється з нуля до сотні лише за 4,8 секунди.

Автомобіль пофарбований у колір Frozen Black Metallic. Решітка радіатора має червоні вертикальні смуги, а також затемнені адаптивні світлодіодні фари. BMW X5 Black Vermillion Edition постачається лише зі спортивним пакетом за 5400 доларів. У нього входять 22-дюймові колісні диски Orbit Grey і червоні гальмівні супорти M Sport.

В інтер’єрі також прослідковується дизайн з поєднанням чорного і червоного кольорів. Яскраві акценти тут бачимо на швах і килимках, а на підсклянниках — логотип, що вказує на спецверсію. Селектор передач має скляні елементи, а кнопки оброблені з використанням вуглецевого волокна.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'явився стильний електрокросовер із потужністю понад 900 "коней". На загальний ринок він вийшов 29 березня 2022 і от нарешті цей електрокар дістався України.