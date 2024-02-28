Укр

"Скорее помогут инопланетяне, чем США": после видео с НЛО на фронте в сети волна комментариев

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Фантазии комментаторам не занимать Новость обновлена 28 февраля 2024, 16:42
Фантазии комментаторам не занимать. Фото Коллаж "Телеграфа"

Внеземные цивилизации тоже устали ждать от Конгресса США разблокирования помощи

После сообщений, что украинские защитники зафиксировали НЛО над зоной боевых действий, сеть начала взрываться шутками на эту тему. В частности, смеются над тем, что даже инопланетяне устали ждать разблокирования военной помощи от Конгресса США.

"Телеграф" собрал для вас яркие и забавные комментарии и мемы на эту тему. Одной из первых пошутило Международное разведывательное сообщество InformNapalm.

"Пошли мемчики об UFO. Что уже представители внеземных цивилизаций устали ждать от Конгресса США разблокирования военной помощи Украине и прибыли с визитом, чтобы обсудить передачу оружия. Всегда хочется верить в чудеса, но наибольшее чудо сделали сами украинцы в феврале 2022, когда остановили рашистов. Дайте Украине оружие и боеприпасы и украинцы сделают новые чудеса", — говорится в сообщении.

Позже в этом же телеграмм-канале написали, что InformNapalm теперь ищет переводчика с украинского на инопланетный.

Пользователи сети не оставили без внимания недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности введения войск НАТО в Украину.

Подтрунивают и над тем, что инопланетные цивилизации просто прилетели посмотреть на то, что происходит в Украине.

В комментариях пользователи сети отмечают, что другие планеты скорее оказали бы помощь Украине, чем Европа и США. В частности, в шутку и не исключают, что впоследствии Владимир Зеленский полетит договариваться о помощи с другими цивилизациями.

Шутя об этой новости, некоторые комментаторы также выражают подозрение, что это специализированные войска НАТО, которой и сбивают российские самолеты на восточном направлении фронта.

"Может быть, это — то, что сбивает российские самолеты? Мнения, NAFO (игра букв от NATO, где T-treaty заменили на F-flying) инопланетный отдел?" — говорится в комментарии.

Ранее "Телеграф" писал, что сеть взорвалась мемами после того, как блоггер Сергей Стерненко раскрыл подробности сбора, получившего название "Морской бой".

Теги:
#НЛО #Мем #ВСУ