Війська НАТО можуть зайти в Україну? Макрон зробив важливу заяву

Перемога над Росією має важливе значення для безпеки та стабільності в Європі

Не можна виключати, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні. Однак поки що таке питання не обговорюється.

Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України. За його словами, перемога над Росією має важливе значення не лише для України, а й для усієї Європи.

"Відправка західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого та схваленого відправлення військ на місця", — сказав Макрон.

Він також наголосив, що РФ займає агресивну позицію не лише стосовно України, а й загалом.

"Ми почули прохання президента Зеленського про посилення нашої підтримки, і переконані, що перемога над Росією має важливе значення для безпеки та стабільності в Європі", — додав президент Франції.

Макрон відмовився деталізувати позицію своєї країни з цього приводу. Він послався на "стратегічну невизначеність, яку він сприймає.

"Я абсолютно не говорив, що Франція не підтримує. Я не зніматиму двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це було названо серед варіантів", — зазначив він.

Подібних заяв Франція раніше ніколи не робила. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що питання про відправку військ в Україну не стояло на порядку денному зустрічі в Єлисейському палаці. Проте сам Макрон не виключив можливого надання допомоги у майбутньому.

"Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали "жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії". Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети", — пояснив французький лідер.

Також Макрон зазначив, що союзники України не воюють із народом Росії, а хочуть не допустити, щоб російський диктатор Володимир Путін переміг у війні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2023 радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що Україна не розраховує на введення військ НАТО.