Не лише українською: якими ще мовами можна складати тест НМТ у 2024

Якої мови у списку не буде

У 2024 році складати Національний мультипредметний тест можна буде мовами національних меншин. Зокрема, крім української, учасники іспиту можуть обрати з-поміж кримськотатарської, молдовської, польської, румунської, угорської мов.

А ось російською мовою тести НМТ перекладати не будуть. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру.

Вона нагадала, що у 2024-му обовʼязковими до складання є українська мова, історія України та математика. До предметів на вибір увійшли українська література, біологія, географія, фізика, хімія та іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська).

Нагадаємо, що цьогоріч Національний мультипредметний тест (НМТ) проводитимуть з 14 травня до 19 липня. Міністр освіти Оксен Лісовий каже, що кількість обов’язкових предметів цьогоріч збільшилася через історію України.

Зазначається, що цьогорічний НМТ вступники проходитимуть протягом одного дня у два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови й математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.

Міністр освіти заявив, що розуміє те, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Однак він наголосив, що таке рішення було прийнято передусім для безпеки випускників.