Не только на украинском: какими еще языками можно сдавать тест НМТ в 2024 году

Какого языка в списке не будет

В 2024 году сдавать мультипредметный тест можно будет на языках национальных меньшинств. В частности, кроме украинского, участники экзамена могут выбрать из крымскотатарского, молдавского, польского, румынского, венгерского языков.

А вот на русский язык тесты НМТ переводить не будут. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира.

Она напомнила, что в 2024-м обязательны к составлению украинский язык, история Украины и математика. В предметы на выбор вошли украинская литература, биология, география, физика, химия и иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский).

Напомним, что в этом году Национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проводиться с 14 мая по 19 июля. Министр образования Оксен Лесной говорит, что количество обязательных предметов в этом году увеличилось из-за истории Украины.

Отмечается, что НМТ нынешние поступающие будут проходить в течение одного дня в два этапа, каждый из которых будет длиться по два часа. На первом этапе участников будут тестироваться по украинскому языку и математике, на втором — по истории Украины и выборочному предмету. Между этапами предусмотрен перерыв 20 минут.

Министр образования заявил, что понимает, что тестирование по четырем предметам в течение одного дня может быть немалой нагрузкой. Однако он подчеркнул, что такое решение было принято, прежде всего, для безопасности выпускников.