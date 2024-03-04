Україна остаточно відмовиться від транзиту газу з Росії. В Міненерго розказали про "план Б"

Поточна транзитна угода закінчується в 2024 році, а в Європі поки не поспішають замовляти у Москви нові обсяги блакитного палива

Україна не збирається домовлятися з Росією про транзит російського газу по вітчизняній газотранспортній системі для його постачання в Європу та укладати якийсь новий контракт чи продовжувати поточний. У разі ж повного припинення поставок блактиного палива з РФ в Євросоюз у Києва є "план Б". Про це у коментарі "Телеграфу" повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

— Ми не будемо продовжувати контракт на транзит. Якщо в Європі до нас звернуться, щоб надати ці послуги (з транспортування. — Авт.), тоді це буде. Але поки що наші партнери до нас офіційно не зверталися. У них і всередині ЄС відбуваються дискусії щодо цього питання. Думаю, ближче до середини весни ситуація буде зрозумілою. На нещодавній зустрічі міністрів енергетики, що відбулася в Парижі, багато країн нас проінформували про те, що вони за ці два роки надзвичайно скоротили залежність від російського газу. Навіть такі країні, для яких, здавалося б, цей процес взагалі буде довгим, — зазначила вона.

Заступниця міністра уточнила, що зокрема йдеться про Італію, яка вже не потребує імпорту російського газу, "Австрія також активно працює над скороченням поставок, і була вже відповідна заява австрійського міністра енергетики, що вони не планують закуповувати газ з РФ".

— Також і сама Єврокомісія зараз активно шукає інші шляхи постачання (імпортного. — Авт.) газу або зменшення споживання. Вони дійсно за два роки просто на величезний відсоток зменшили як споживання російського газу, так і взагалі споживання блакитного палива у себе, використовуючи нові технології та нові ресурси. А також продовжують над цим працювати, щоб до 2027 року Європа взагалі була незалежною від будь-яких поставок російських енергоресурсів, — сказала вона.

Світлана Гринчук додала, що у разі припинення транзиту російського газу в Європу по нашій ГТС, українська сторона до цього буде технічно готовою і ніяких ризиків для вітчизняної "труби" немає.

— Наша система оцінювалася, і не тільки нами. Вона буде працювати далі. Технічно припинення транзиту не впливатиме на роботу газотранспортної системи, — наголосила урядовиця.

Як повідомлялось, після зустрічі з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо у січні цього року заявляв, що Київ нібито готовий продовжити транзит російського газу через свою територію після закінчення поточної угоди у 2024 році. Але у Кабміні спростували цю інформацію словацького прем'єра.

Також "Телеграф" писав, що разом з тим Україна вперше в своїй історії проходить опалювальний сезон 2023/2024 на газі власного видобутку.