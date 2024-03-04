Украина окончательно откажется от транзита газа из России. В Минэнерго рассказали о "плане Б"

Текущее транзитное соглашение завершается в 2024 году, а в Европе пока не спешат заказывать у Москвы новые объемы голубого топлива

Украина не собирается договариваться с Россией о транзите российского газа по отечественной газотранспортной системе для его поставок в Европу и заключать какой-либо новый контракт или продлевать текущий. В случае же полного прекращения поставок голубого топлива из РФ в Евросоюз, у Киева есть "план Б". Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

— Мы не будем продлевать контракт на транзит. Если в Европе к нам обратятся, чтобы предоставить эти услуги (по транспортировке. — Авт.), тогда это будет. Но пока наши партнеры к нам официально не обращались. У них и внутри ЕС проходят дискуссии по этому вопросу. Думаю, ближе к середине весны ситуация будет ясна. На прошедшей в Париже недавней встрече министров энергетики многие страны нас проинформировали о том, что они за эти два года существенно сократили зависимость от российского газа. Даже такие страны, для которых, казалось бы, этот процесс вообще был бы длительным, — отметила она.

Замминистра уточнила, что в частности речь идет об Италии, которая уже не нуждается в импорте российского газа, "Австрия также активно работает над сокращением поставок, и было уже соответствующее заявление австрийского министра энергетики, что они не планируют закупать газ в РФ".

— Также и сама Еврокомиссия сейчас активно ищет другие пути поставок (импортного. — Авт.) газа или уменьшения потребления. Они действительно за два года просто на огромный процент снизили как потребление российского газа, так и вообще потребление голубого топлива у себя, используя новые технологии и ресурсы. А также продолжают над этим работать, чтобы до 2027 года Европа вообще была независимой от поставок российских энергоресурсов, — сказала она.

Светлана Гринчук добавила, что в случае прекращения транзита российского газа в Европу по нашей ГТС, украинская сторона к этому будет технически готова, и никаких рисков для отечественной "трубы" нет.

— Наша система оценивалась, и не только нами. Она будет работать дальше. Технически прекращение транзита не будет влиять на работу газотранспортной системы, — подчеркнула чиновница.

Как сообщалось, после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем глава правительства Словакии Роберт Фицо в январе этого года заявлял, что Киев якобы готов продлить транзит российского газа через свою территорию после окончания текущего соглашения в 2024 году. Но в Кабмине опровергли эту информацию словацкого премьера.

Также "Телеграф" писал, что вместе с тем Украина впервые в своей истории проходит отопительный сезон 2023/2024 на газе собственной добычи.