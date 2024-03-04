Після Угорщини та Словаччини: у Раді розповіли, де ще в ЄС до влади можуть прийти любителі Путіна

І медійний, і політичний вплив Росії на Європу зберігається

В Угорщині, де обрали нового президента, та Словаччини, де невдовзі стартують президентські вибори, все ще є постійні проблеми з проросійськими партіями, які ставлять під загрозу єдність щодо підтримки України. Однак на прикладі Італії можна сказати, що точні висновки слід робити вже після виборів і дивитися на реальні дії.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, співголова груп міжпарламентських зв’язків з Туреччиною та Аргентиною, а також член української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Роман Грищук. За його словами, цього року пройдуть також вибори в Австрії, і там у проросійських партій сильні позиції.

"В Угорщині постійні проблеми. У Словаччині Фіцо, і ми вже чуємо, що він каже. Цього року вибори в Австрії, і там дуже сильні позиції у проросійських партій. Загалом є тенденція до більшого прояву проросійських партій. Але варто згадати приклад Італії. Всі боялись, що зараз прийде Мелоні й про підтримку України можна буде забути. А що натомість? Вона не просто підтримує нас, а ще й допомагає впливати на інші країни", — пояснив Грищук.

Він також додав, що ризики, безперечно, є. Проте, слід дивитися на реальні дії після виборів. Нардеп наголосив, що і медійний, і політичний вплив Росії на Європу зберігається. Тому має бути багато роботи, щоб його скоротити.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Нардеп Роман Грищук: "Народ не любить депутатів, але не хоче проводити вибори".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі країни-члени НАТО та ЄС почали обговорювати можливість введення своїх військ до України. Однак прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився робити це, але він підкреслив, що поважає рішення інших країн. Також він заявив, що Словаччина не надаватиме військової допомоги Україні.

Водночас Угорщина відмовилася дати Україні гроші на зброю. Йдеться про 18 млн доларів. Цю суму Угорщина планує направити до войовничої країни Африки, а саме республіки Чаду для зміцнення безпеки.