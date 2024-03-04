После Венгрии и Словакии: в Раде рассказали, где еще в ЕС к власти могут прийти любители Путина

И медийное, и политическое влияние России на Европу сохраняется

В Венгрии, где избрали нового президента, и Словакии, где вскоре стартуют президентские выборы, все еще есть постоянные проблемы с пророссийскими партиями, которые ставят под угрозу единство по поддержке Украины. Однако на примере Италии можно сказать, что точные выводы нужно делать уже после выборов и смотреть на реальные действия.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Турцией и Аргентиной, а также член украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Роман Грищук. По его словам в этом году пройдут также выборы в Австрии, и там у пророссийских партий сильные позиции.

"В Венгрии постоянные проблемы. В Словакии Фицо, и мы уже слышим, что он говорит. В этом году выборы в Австрии, и там очень сильные позиции у пророссийских партий. В целом, есть тенденция к большему проявлению пророссийских партий. Но стоит вспомнить пример Италии. Все боялись, что сейчас придет Мелони, и о поддержке Украины можно будет забыть. А что же? Она не просто поддерживает нас, но и помогает влиять на другие страны", — объяснил Грищук.

Он также добавил, что риски, безусловно, есть. Однако следует смотреть на реальные действия после выборов. Нардеп подчеркнул, что и медийное, и политическое влияние России на Европу сохраняется. Поэтому предстоит много работы, чтобы его сократить.

Полный текст интервью читайте на сайте "Телеграф" в материале: Нардеп Роман Грищук: "Народ не любит депутатов, но не хочет проводить выборы".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые страны-члены НАТО и ЕС начали обсуждать возможность введения своих войск в Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо наотрез отказался делать это, но он подчеркнул, что уважает решение других стран. Также он заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.

В то же время Венгрия отказалась дать Украине деньги на оружие. Речь идет о 18 млн долларов. Эту сумму Венгрия планирует направить в воинственную страну Африки, а именно республику Чад для укрепления безопасности.