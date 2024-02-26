В Угорщині обрали нового президента: хто ним став і що про нього відомо

Його попередниця пішла з посади раніше терміну через великий скандал

Парламент Угорщини у понеділок, 26 лютого, обрав нового президента країни ― ним став Томаш Шуйок, який змінив Каталін Новак, що пішла у відставку після скандалу з помилуванням чоловіка, який покривав насильство над дітьми. 134 депутати проголосували за його кандидатуру.

Томаш Шуйок на пост президента Угорщини був висунутий партією глави уряду Віктора Орбана "Фідес". Новий глава держави раніше був головою Конституційного суду, повідомляє Telex.

Томаш Шуйок став новим президентом Угорщини: подробиці

Провладна партія виставила лише єдиного кандидата на цю посаду. Тому Шуйок очікувано став главою держави.

За його призначення віддали свій голос 134 депутати. Лише п’ятеро висловилися проти. Зазначимо, що цього ж дня парламент Угорщини прийняв відставку попередниці Шуйока Каталін Новак.

Шуйок виконуватиме обов’язки глави держави з 5 березня 2024 року. До того часу цим займається спікер парламенту Ласло Кьовер.

Експрезидентка залишила свою посаду разом із міністром юстиції Юдіт Варгою. Це сталося після протестів в Угорщині. Розкрилася інформація, що Новак помилувала чоловіка, якого засудили за приховування сексуального насильства над дітьми у державному дитбудинку.

Народ вимагав відставки президента. Каталін Новак визнала свою провину та заявила про звільнення. Незабаром про такий самий намір повідомила і міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга

Що відомо про нового президента Угорщини, біографія

Про нового главу держави відомо небагато, адже він непублічна постать. Йому 67 років, він юрист за освітою. З 2016 до 2024 року був головою Конституційного суду.

Шуйок також працював послом Угорщини в Австрії. Його призначили на цю посаду у 2000 році. Він виконував свої обов’язки 14 років.

Зазначимо, що Угорщина з Україною має непрості відносини. Особливо вони ускладнилися після повномасштабного вторгнення Росії. Прем’єр-міністр Орбан часто блокує допомогу нашій країні.

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