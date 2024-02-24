"Винні неонацисти": словацький прем'єр Фіцо оскандалився заявою до річниці вторгнення РФ в Україну

А демонізації Путіна – фальшива

Вторгнення Росії в Україну ще у 2014 році почалось через "розгул українських неонацистів". А ставка на перемогу нашої держави на полі бою провалилась.

Таку заяву до другої річниці повномасштабної війни РФ проти України зробив премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він також додав, що вступ нашої держави до НАТО є неприйнятним.

"Нас переконували, що конфлікт в Україні має лише військове вирішення. Мені здається доречним сказати з нагоди другої річниці війни в Україні про дещо інше: Захід не може визнати, що стратегія продовження конфлікту в Україні не спрацювала", – зауважив він.

На думку Фіцо, стратегія Заходу, яка включала масовану підтримку України грошима та зброєю в поєднанні з санкціями проти Росії та "фальшивою демонізацією" Володимира Путіна, виявилась провальною та не мала очікуваного результату. Адже попри все Росія "не стоїть на колінах ані політично, ані економічно", має більші територіальні здобутки в у війні, ніж Україна, і пристосовує своє військове виробництво до нових умов.

"Єдине що спрацювало – це тисячі загиблих і покалічених людей, тисячі вбитих і покалічених українців і росіян. Мої погляди на війну в Україні досить відомі, включаючи її оцінку як порушення міжнародного права. Ця війна почалася в 2014 році з витівок українських неонацистів", – додав Фіцо.

Словацький прем'єр-міністр піддав критиці ЄС за зусилля у наданні військової підтримки України, замість того, аби намагатися реалізувати мирну угоду.

"Україна, Росія, Європа потребують миру. І Україна, і Росія потребують гарантій безпеки від найсильніших міжнародних гравців. Я не приймаю аргумент, що взаємне вбивство українців і росіян має тривати, щоб Україна могла вести переговори про справедливіші умови", – сказав він.

Фіцо наголосив, що "поки слов'яни вбиваються, Захід спостерігає". Він також вважає, що необхідно досягнути такої домовленості, щоб, з одного боку, були враховані вимоги України, а з іншого – були дані гарантії безпеки Росії.

Щодо ж вступу України до Північноатлантичного Альянсу, він також вирішив поділитись своєю думкою і назвав це неприйнятним.

Інші скандальні заяви Фіцо

Російські окупанти не підуть із Донецької та Луганської областей, а також не покинуть Крим. Такий сценарій є абсолютно нереальним, тому Україні потрібно відмовитись від цих територій.

Війна в Україні — "локальний конфлікт", а в Києві "нормальне життя"

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Братислава не надаватиме Україні військову допомогу. Адже найкращим рішенням будуть переговори, навіть якщо вони триватимуть роками, а не постачання зброї для вбивства.

Раніше "Телеграф" писав, що Роберт Фіцо проти України в НАТО, АДЖЕ членство нашої країни закладе фундамент для початку третьої світової війни.