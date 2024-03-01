Угорщина не дасть гроші на зброю для України: кошти передадуть войовничій країні Африки

Кошти підуть на підтримання безпеки та стабільності

Угорщина відмовилась надавати 18 млн доларів на зброю для України. Ці кошти планують направити до войовничої країни Африки, а саме республіки Чад.

Про це заявив МЗС країни Петер Сійярто під час своєї пресконференції. За його словами, Угорщина виступає за мирне вирішення конфлікту Росії та України.

"Ми вирішили використати ці 18 млн доларів для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", — зазначив він.

Сійярто зауважив, що Будапешт відмовляється виділяти такі кошти, адже вони пішли б на оплату озброєнь, які відправили б в Україну.

За його словами, Угорщина спрямує кошти на підтримання безпеки та стабільності в Чаді.

Зауважимо, що в африканській республіці Чад існує повстанське угрупування "Фронт змін і згоди в Чаді" (FACT), яке у квітні минулого року вбило президента країни Ідріса Деббі. Після цього військові розпустили парламент країни, що покликало за собою протести громадян та їх криваве придушення.

Нагадаємо, що 28 лютого у столиці африканської держави Чад пролунала стрілянина та вибухи. У мережі заговорили про те, що там розпочався державний переворот.

Раніше "Телеграф" писав, що в Угорщині обрали нового президента, ним став Томаш Шуйок.