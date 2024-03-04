"Ініціатива на боці Євросоюзу": Шмигаль висловився щодо транзиту російського газу, в ЄС зробили заяву

До 2027-го ЄС має стати незалежним від російського газу

Україна може транспортувати російський газ, якщо про це попросять європейські країни, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Україна може бути енергетичним хабом — зберігати газ, та транзитувати його.

Відповідну заяву прем'єр зробив під час своєї пресконференції з журналістами. Він уточнив, що для цього європейські країни мають виступити з відповідною ініціативою.

"Ми звісно, не збираємося вести перемовини з країною-агресором… але ми мали неодноразові перемовини на європейських майданчиках, з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось з європейських країн, виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати так, як і робили це до цього часу, відповідально перед європейськими партнерами", — заявив Шмигаль.

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Він підкреслив, що ініціатива залишається за Європейським Союзом та європейськими партнерами.

"Якщо ні, ми будемо використовувати газотранспортну систему для наших цілей. У нас є, безумовно, план Б, система не пропаде. Вона потрібна для нашої держави й ми маємо інші можливості як її використовувати, в тому числі й для транзиту", — підкреслив прем'єр.

Разом з тим, стало відомо, що в Євросоюзі відмовилися від переговорів з РФ щодо газу. Відповідну заяву зробила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС з питань енергетики, пише "Українська правда".

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до переговорів з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року", — заявила Сімсон.

Варто зауважити, що дія поточної п’ятирічної угоди про транзит російського газу територією України закінчується наприкінці 2024 року. Лише за два роки повномасштабного вторгнення, цей контракт приніс у бюджет РФ понад 10 млрд доларів.

Разом з тим, у коментарі "Телеграфу" заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук також заявляла про те, що контракт на транзит продовжуватися не буде, якщо про це не попросять у Європі.